Як зварити молоду картоплю: відповіді на найпоширеніші запитання

Як зварити молоду картоплю з укропом, чи потрібно її чистити, коли краще солити, як довго варити

Смачно приготована молода картопля - це не лише задоволення, але й користь для організму.

Чим корисна молода картопля

Молода картопля містить вітаміни групи B, A, C, PP і H, мінеральні речовини — йод, цинк, хром, фтор, калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, хлор і сірку, а також білки та вуглеводи. Молода картопля практично не містить жирів. Крохмалю у неї менше, ніж у старій картоплі, тому вона корисніша за стару.

Завдяки тому, що молода картопля містить мало калорій, її використовують у дієтичному харчуванні.

Чи потрібно молоду картоплю чистити перед тим як варити

Молоденьку картоплю перед варінням потрібно почистити через те, що шкірка в неї дуже тоненька та м'якенька, легко відокремлюється від м'якоті. І якщо таку картоплю варити не очищаючи перед цим, після варки у воді залишаться багато тоненьких лусочок картопляної шкірки.

Молоду картоплю в мундирах можна варити, коли вона злегка постаріє, а шкірка стане трохи товщою, але лусочки на ній ще залишаться. Перед тим як варити таку картоплю потрібно ретельно її помити й потерти абразивною губкою.

Як почистити молоду картоплю

Почистити молоду картоплю можна по-різному. Можна її як стару обрізати ножем, а можна зішкребти верхній тонкий шар шкірки ножем, або використати для цього кухонну металеву губку.

Як зварити молоду картоплю у воді

Очищену картоплю покласти в каструлю.

Відміряти воду так, щоб її рівень був на пару пальців вище за картоплю.

Закип'ятити воду без картоплі та лише тоді покласти в кип'ячу воду картоплю

Після закипання води картоплю посолити та варити 15–20 хвилин на середньому вогні.

Чому картоплю кладуть у киплячу воду

Якщо залити картоплю холодною водою, як це найчастіше і роблять люди, в процесі варіння вона втратить більшу частину поживних речовин. Більш правильним рішенням буде класти сиру картоплю в киплячу воду.

Скільки часу варити картоплю після того, як закипіла вода

У середньому після того, як вода закипить, варити її потрібно на меншому вогні 15- 20 хвилин.

Як зрозуміти, що молода картопля зварилася

Щоб перевірити готовність бульби потрібно проткнути її зубочисткою, вилкою або тонким ножем бажано посередині картоплини, Якщо картопля легко протикається, значить вона вже готова до споживання.

Коли солити воду при варінні картоплі

Якщо ви хочете отримати щільнішу картоплю, солити її потрібно на початку приготування. Якщо потрібна м'якіша та розварена картопля, то солити її потрібно ближче до кінця приготування.

Як зварити молоду картоплю з кропом

Зварити молоду картоплю.

Зцідити воду з місткості де варилась молода картопля.

Додайте в каструлю кріп та вершкове масло.

Закрити її кришкою, кілька разів струсити та залишити на 5–10 хвилин. Не потрібно мішати картоплю ложкою, достатньо буде потрусити.

Замість масла молоду картоплю можна заправити олією або сметаною.

Читайте також: