Як зварити розсипчастий рис: секрети та тонкощі від японських кухарів

Секрети від японських кухарів як зварити рис, щоб не злипався, знайдете в матеріалі ТСН.ua
Щоб рис не злипався та вийшов розсипчатим та смачним, спробуйте зварити його так, як це роблять японці.
Варимо рис так, як роблять це японці
- Краще використовувати білий кругло зернистий рис
- Насамперед потрібно замочити рис в холодній воді. Воду потрібно залити на пару сантиметрів вище за рівень крупи та залишити їкрупу у воді на 20 хвилин. Це робиться для того, щоб вийшла зайва кількість крохмалю, яка якраз і сприяє склеюванню крупи.
- Після цього потрібно промивати рис до тих, доки вода не стане абсолютно прозорою. Чим менше крохмалю буде в рисі, тим менше піни з'явиться під час варіння. Після замочування дайте рису хоча б 5 хвилин, щоб просохнути. Ще краще дочекатись, щоб рис повністю висохнув. Якщо цього не зробити є загроза, що під час варіння рис вбере зайву воду і розбухне.
- Поставте варитися рис — пропорції одна склянка рису на 1,25 склянки води. Після того, як вода в каструлі з рисом закипить, зменшить вогонь та варіть крупу протягом 8 --2 хвилин. Не відкривайте надовго кришку під час варіння – максимум на пару секунд.
- Покладіть в каструлю щедрий шматочок вершкового масла, перемішайте рис і знову накрийте кришкою. Замість масла можна додавати соус, різноманітну підливку.
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