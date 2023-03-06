Як зварити розсипчастий рис: секрети та тонкощі від японських кухарів

Секрети від японських кухарів як зварити рис, щоб не злипався, знайдете в матеріалі ТСН.ua

Щоб рис не злипався та вийшов розсипчатим та смачним, спробуйте зварити його так, як це роблять японці.

Варимо рис так, як роблять це японці

Краще використовувати білий кругло зернистий рис

Насамперед потрібно замочити рис в холодній воді. Воду потрібно залити на пару сантиметрів вище за рівень крупи та залишити їкрупу у воді на 20 хвилин. Це робиться для того, щоб вийшла зайва кількість крохмалю, яка якраз і сприяє склеюванню крупи.

Після цього потрібно промивати рис до тих, доки вода не стане абсолютно прозорою. Чим менше крохмалю буде в рисі, тим менше піни з'явиться під час варіння. Після замочування дайте рису хоча б 5 хвилин, щоб просохнути. Ще краще дочекатись, щоб рис повністю висохнув. Якщо цього не зробити є загроза, що під час варіння рис вбере зайву воду і розбухне.

Поставте варитися рис — пропорції одна склянка рису на 1,25 склянки води. Після того, як вода в каструлі з рисом закипить, зменшить вогонь та варіть крупу протягом 8 --2 хвилин. Не відкривайте надовго кришку під час варіння – максимум на пару секунд.

Покладіть в каструлю щедрий шматочок вершкового масла, перемішайте рис і знову накрийте кришкою. Замість масла можна додавати соус, різноманітну підливку.

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