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Як зварити розсипчастий рис: секрети та тонкощі від японських кухарів

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
280
Час на прочитання
2 хв
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Як зварити розсипчастий рис: секрети та тонкощі від японських кухарів

Як зварити рис розсипчатим

Секрети від японських кухарів як зварити рис, щоб не злипався, знайдете в матеріалі ТСН.ua

Щоб рис не злипався та вийшов розсипчатим та смачним, спробуйте зварити його так, як це роблять японці.

 Варимо рис так, як роблять це японці

  • Краще використовувати білий кругло зернистий рис
  • Насамперед потрібно замочити рис в холодній воді. Воду потрібно залити на пару сантиметрів вище за рівень крупи та залишити їкрупу у воді на 20 хвилин.  Це робиться для того, щоб вийшла зайва кількість крохмалю, яка якраз і сприяє склеюванню крупи. 
  • Після цього потрібно промивати рис до тих,  доки вода не стане абсолютно прозорою. Чим менше крохмалю буде в рисі, тим менше піни з'явиться під час варіння. Після замочування дайте рису хоча б 5 хвилин, щоб просохнути. Ще краще дочекатись, щоб рис повністю висохнув. Якщо цього не зробити є загроза, що під час варіння рис вбере зайву воду і розбухне. 
  • Поставте варитися рис — пропорції одна склянка рису на 1,25 склянки води. Після того, як вода в каструлі з рисом закипить, зменшить вогонь та варіть крупу протягом 8 --2 хвилин. Не відкривайте надовго кришку під час варіння – максимум на пару секунд. 
  • Покладіть в каструлю щедрий шматочок вершкового масла, перемішайте рис і знову накрийте кришкою.  Замість масла можна додавати соус, різноманітну підливку.

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Дата публікації
Перегляди
280
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