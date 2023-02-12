Як зварити смачну, корисну пшоняну кашу, яка не буде гірчити - на воді, з квашеною капустою

Чому пшоняна крупа гірчить та як цього позбутися

Гіркий присмак крупи не означає, що це вона зіпсувалася. Причина в гірких маслах та пилу, які є на зернах пшона.

Щоб пшоняна каша не гірчила, потрібно позбутися гірких масел шляхом промивання та замочування крупи перед приготуванням.

Як промити пшоно, щоб воно не гірчило та не мало неприємного присмаку:

Замочити крупу в глибокій місткості на 10-15 хвилин. Злити воду і знову залити свіжою. Заливати воду до тих пір поки вода не стане прозорою. Це буде означати, що крупа готова, щоб її варили.

Без замочування можна ретельно промити крупу в проточній воді в друшляку.

Залити крупу окропом на деякий час.

Що гарантовано позбавить кашу гіркоти - довести крупу з водою до кипіння, злити воду, помити в друшляку і знову залити водою в потрібній пропорції.

Якщо після замочування чи такого варіння каша залишилася гіркою, це може свідчити, що крупа зіпсувалася.

Як правильно варити пшоняну кашу

Найчастіше кашу варять на воді або молоці. Щоб каша вийшла розсипчастою і смачною на 1 склянку крупи потрібно брати 1, 5 склянки води або молока.

Солити кашу потрібно на початку приготування.

Коли вода википить, власне додають масло. Саме на цьому етапі каструлю потрібно закрити кришкою.

Якщо долити більше води та зразу накрити місткість де вариться каша кришкою, вона вийде більш в'язкою.

Як зварити розсипчасту пшоняну кашу на воді

Оскільки пшоняна крупа вариться досить довго, краще попередньо її замочити. Знову ж таки це забере гіркоту.

Крупу перебрати та промити до прозорості.

Залити крупу водою, щоб рівень води був на 1,5 см вище від рівня каші.

Довести на невеликому вогні пшоно до кипіння, зменшити вогонь накрити кришкою та варити близько години. Вогонь повинен бути мінімальним. Якщо вода випарується, можна її доливати.

Коли вода випарується, додати вершкове масло або рослинну олію чи підсмажену на ній цибулю з салом, гриби.

Рецепт пшоняної каші з квашеною капустою

Традиційна, хоч і призабута страва для української кухні.

Інгредієнти для приготування пшоняної каші з квашеною капустою

пшоно - 200 г,

капуста квашена 400 г,

цибуля та морква по 1 шт.,

олія 50 мл,

лавровий лист 1 шт.,

сіль на смак.

Приготування пшоняної каші з квашеною капустою

Почистити та помити моркву та цибулю. Порізати дрібно овочі, моркву можна на терці. У розігрітій місткості обсмажити на олії цибулю та моркву до м'якості моркви.

Додати квашену капусту, влити 300 мл окропу, додати лавровий лист та довести до кипіння.

Після цього зменшити вогонь та тушкувати капусту під покришкою 10-15 хвилин до м'якості.

В цей час пшоно промити у холодній воді кілька разів та додати його до капусти. Влити ще 500 мл окропу, довести до кипіння, зменшити вогонь та тушкувати до готовності приблизно 15-20 хвилин.

Читайте також: