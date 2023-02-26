Як зварити смачну та розсипчасту перловку: п'ять секретів приготування

Перлову кашу можна споживати як у вигляді гарніру, так і як основної страви з м'ясом, грибами, овочами. Вона не тільки смачна, а ще й дуже корисна. Перлова каша виводить з організму токсини, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Корисна перловка і для дітей, тому що містить необхідні для дитячого організму речовини та компоненти.

Хто варив перлову кашу, напевно знають, що не зажди вона виходить довареною, а буває, що замість смачної каші на виході отримуємо клейку та тверду масу.

Розповідаємо як зварити смачну перловку, ділимося основними хитрощами її приготування.

Перша хитрість — обов'язково ретельно промиваємо крупу. Промивати перловку потрібно декілька разів і бажано використовувати теплу воду, щоб вимити весь пил та бруд.

Друга хитрість — правильна каструля. Для приготування смачної каші потрібна каструля з товстим дном. Важливою умовою смачної каші є також правильна температура -- варити перловку потрібно на повільному вогні, щоб кипіла потихеньку. Занадто висока, чи занадто низька температура зіпсує страву. Ідеальне співвідношення води та перлової крупи – один до трьох. Але пропорції можна змінити залежно від розміру перловки.

Третя хитрість - перловку потрібно постійно кип'ятити та міняти воду. Коли вода закипить злити її та залити новою. І так повторювати цю процедуру декілька разів. Якщо використовувати такий спосіб варіння, зернятка залишаться цілими, а сама каша — розсипчастою, не склеїться. Якщо ви не хочете гратися та постійно зливати воду, просто залийте крупу теплою, а не холодною водою. Результат буде не таким ефектним, але буде. Помішувати перловку потрібно обов'язково. Напевно, це одна з небагатьох каш, яка цього потребує.

Четверта хитрість — масло. Якщо ви додасте на початку варіння шматочок вершкового масла, на кожному зернятку крупи утвориться масляна оболонка, яка допоможе зерняткам не розваритись, залишитись ніжними та м'якими. Така перловка вийде просто дивовижною.

П'ята хитрість. Перловка любить "відпочинок" - подавати її до столу потрібно лише через 30-40 хвилин після приготування. Якщо залишиться рідина у каші, вимкніть вогонь, відразу укутайте перловку і дайте настоятися.

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