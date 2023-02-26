Як зварити смачну та розсипчасту перловку: п'ять секретів приготування

Розповідаємо як швидко зварити смачну перлову кашу в матеріалі ТСН.ua
Перлову кашу можна споживати як у вигляді гарніру, так і як основної страви з м'ясом, грибами, овочами. Вона не тільки смачна, а ще й дуже корисна. Перлова каша виводить з організму токсини, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Корисна перловка і для дітей, тому що містить необхідні для дитячого організму речовини та компоненти.
Хто варив перлову кашу, напевно знають, що не зажди вона виходить довареною, а буває, що замість смачної каші на виході отримуємо клейку та тверду масу.
Розповідаємо як зварити смачну перловку, ділимося основними хитрощами її приготування.
- Перша хитрість — обов'язково ретельно промиваємо крупу. Промивати перловку потрібно декілька разів і бажано використовувати теплу воду, щоб вимити весь пил та бруд.
- Друга хитрість — правильна каструля. Для приготування смачної каші потрібна каструля з товстим дном. Важливою умовою смачної каші є також правильна температура -- варити перловку потрібно на повільному вогні, щоб кипіла потихеньку. Занадто висока, чи занадто низька температура зіпсує страву. Ідеальне співвідношення води та перлової крупи – один до трьох. Але пропорції можна змінити залежно від розміру перловки.
- Третя хитрість - перловку потрібно постійно кип'ятити та міняти воду. Коли вода закипить злити її та залити новою. І так повторювати цю процедуру декілька разів. Якщо використовувати такий спосіб варіння, зернятка залишаться цілими, а сама каша — розсипчастою, не склеїться. Якщо ви не хочете гратися та постійно зливати воду, просто залийте крупу теплою, а не холодною водою. Результат буде не таким ефектним, але буде. Помішувати перловку потрібно обов'язково. Напевно, це одна з небагатьох каш, яка цього потребує.
- Четверта хитрість — масло. Якщо ви додасте на початку варіння шматочок вершкового масла, на кожному зернятку крупи утвориться масляна оболонка, яка допоможе зерняткам не розваритись, залишитись ніжними та м'якими. Така перловка вийде просто дивовижною.
- П'ята хитрість. Перловка любить "відпочинок" - подавати її до столу потрібно лише через 30-40 хвилин після приготування. Якщо залишиться рідина у каші, вимкніть вогонь, відразу укутайте перловку і дайте настоятися.
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