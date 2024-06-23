Як зварити варення з полуниці з цілими ягодами, як приготувати відому "п'ятихвилинку"

Рецепт варення з полуниці "п'ятихвилинка", як приготувати варення з цілими ягодами
Варення з полуниці з цілими ягодами - це чудовий спосіб зберегти і насолодитися свіжими полуничними ягодами протягом усього року.
Класичне варення з цілими ягодами полуниці
Для класичного рецепта варення з полуниці з цілими ягодами потрібні такі інгредієнти:
- 1 кг свіжої полуниці,
- 800-900 г цукру (можна зменшити або збільшити кількість цукру залежно від вашого смаку),
- 2 столові ложки лимонного соку або сік пів лимона.
Приготування варення з цілих ягід полуниці:
-
Почніть з підготовки полуниці. Добре промийте ягоди в холодній воді та відберіть неушкоджені.
-
Вимиті ягоди розкладіть на паперовому рушнику, просушіть їх.
- Викладаємо ягоди у місткість з товстим дном шарами, пересипаючи кожен шар цукром. Залишаємо так полуницю на 8 годин, можна на ніч, щоб вона увібрала у себе цукор, що допоможе ягодам залишитися цілими.
-
Місткість з ягодами ставимо на середній вогонь і, обережно помішуючи, чекаємо до повного розчинення цукру. Щоб зберігся гарний колір, а аромат був насиченим, додаємо сік лимона.
-
Збільшуємо вогонь до максимального, доводимо суміш до кипіння, кип'ятимо хвилин 10, після цього прибираємо з плити.
- Перевіряємо, чи готове варення. Для цього наливаємо на блюдце трохи варення Якщо після охолодження воно не буде розтікатися, варення готове. Якщо розтікатиметься, його потрібно проварити ще 5 хвилин і знову перевірити. Повторювати кип'ятіння потрібно до отримання потрібної консистенції.
- Готове варення розкласти в теплі стерилізовані банки та закрити.
Як приготувати варення з полуниці «п'ятихвилинку»
Секрет приготування відомої "п'ятихвилинки" з полуниці у довгому настоюванні у власному соку. Тому, хоча полуниця за цим способом вариться п'ять хвилин, готується варення довго.
Інгредієнти для приготування 2,5 літра варення:
- 2 кілограми полуниці,
- 1 кілограм цукру.
Приготування варення "п'ятихвилинки"
- Промиту та просушену полуницю пересипати цукром, залишити на ніч, настоюватись у власному соку з цукром.
- Наступного дня варити варення до розчинення цукру на повільному вогні. Прокип'ятити 5 хвилин на сильному вогні
- Настоювати варення протягом 24 години.
- Кип'ятити протягом 5 хвилин та настоювання, повторити так 2-3 рази.
Читайте також:
- Як приготувати оладки на кефірі: дуже просто та смачно
- Як приготувати смачні чебуреки з бульбашками: рецепт, з яким упорається будь-яка господиня