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Як зварити варення з полуниці з цілими ягодами, як приготувати відому "п'ятихвилинку"

Як зварити варення з полуниці з цілими ягодами, як приготувати відому "п'ятихвилинку"

Класичне варення з цілими ягодами

Рецепт варення з полуниці "п'ятихвилинка", як приготувати варення з цілими ягодами

Варення з полуниці з цілими ягодами - це чудовий спосіб зберегти і насолодитися свіжими полуничними ягодами протягом усього року. 

Класичне варення з цілими ягодами полуниці

Для класичного рецепта варення з полуниці з цілими ягодами потрібні такі інгредієнти:

  • 1 кг свіжої полуниці,
  • 800-900 г цукру (можна зменшити або збільшити кількість цукру залежно від вашого смаку),
  • 2 столові ложки лимонного соку або сік пів лимона.

Приготування варення з цілих ягід полуниці:

  1. Почніть з підготовки полуниці. Добре промийте ягоди в холодній воді та відберіть неушкоджені. 

  2. Вимиті ягоди розкладіть на паперовому рушнику, просушіть їх.

  3. Викладаємо ягоди у місткість з товстим дном шарами, пересипаючи кожен шар цукром. Залишаємо так полуницю на 8 годин, можна на ніч, щоб вона увібрала у себе цукор, що допоможе ягодам залишитися цілими.

  4. Місткість з ягодами ставимо на середній вогонь і, обережно помішуючи, чекаємо до повного розчинення цукру. Щоб зберігся гарний колір, а аромат був насиченим, додаємо сік лимона. 

  5. Збільшуємо вогонь до максимального, доводимо суміш до кипіння, кип'ятимо хвилин 10, після цього прибираємо з плити.

  6. Перевіряємо, чи готове варення. Для цього наливаємо на блюдце трохи варення Якщо після  охолодження воно не буде розтікатися, варення готове. Якщо розтікатиметься, його потрібно проварити ще 5 хвилин і знову перевірити. Повторювати кип'ятіння потрібно до отримання потрібної консистенції.
  7. Готове варення розкласти в теплі стерилізовані банки та закрити.

Як приготувати варення з полуниці  «п'ятихвилинку»

Секрет приготування відомої "п'ятихвилинки" з полуниці у довгому настоюванні у власному соку. Тому, хоча полуниця за цим способом вариться п'ять хвилин, готується варення довго.

Інгредієнти для приготування 2,5 літра варення:

  • 2 кілограми полуниці,
  • 1 кілограм цукру.
Варення
Варення "п'ятихвилинка"

Приготування варення "п'ятихвилинки"

  1. Промиту та просушену полуницю пересипати цукром, залишити на ніч, настоюватись у власному соку з цукром.
  2. Наступного дня варити варення до розчинення цукру на повільному вогні. Прокип'ятити 5 хвилин на сильному вогні 
  3. Настоювати варення протягом 24 години.
  4. Кип'ятити протягом 5 хвилин та настоювання,  повторити так 2-3 рази.

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