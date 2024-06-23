Як зварити варення з полуниці з цілими ягодами, як приготувати відому "п'ятихвилинку"

Рецепт варення з полуниці "п'ятихвилинка", як приготувати варення з цілими ягодами

Варення з полуниці з цілими ягодами - це чудовий спосіб зберегти і насолодитися свіжими полуничними ягодами протягом усього року.

Класичне варення з цілими ягодами полуниці

Для класичного рецепта варення з полуниці з цілими ягодами потрібні такі інгредієнти:

1 кг свіжої полуниці,

800-900 г цукру (можна зменшити або збільшити кількість цукру залежно від вашого смаку),

2 столові ложки лимонного соку або сік пів лимона.

Приготування варення з цілих ягід полуниці:

Почніть з підготовки полуниці. Добре промийте ягоди в холодній воді та відберіть неушкоджені. Вимиті ягоди розкладіть на паперовому рушнику, просушіть їх. Викладаємо ягоди у місткість з товстим дном шарами, пересипаючи кожен шар цукром. Залишаємо так полуницю на 8 годин, можна на ніч, щоб вона увібрала у себе цукор, що допоможе ягодам залишитися цілими. Місткість з ягодами ставимо на середній вогонь і, обережно помішуючи, чекаємо до повного розчинення цукру. Щоб зберігся гарний колір, а аромат був насиченим, додаємо сік лимона. Збільшуємо вогонь до максимального, доводимо суміш до кипіння, кип'ятимо хвилин 10, після цього прибираємо з плити. Перевіряємо, чи готове варення. Для цього наливаємо на блюдце трохи варення Якщо після охолодження воно не буде розтікатися, варення готове. Якщо розтікатиметься, його потрібно проварити ще 5 хвилин і знову перевірити. Повторювати кип'ятіння потрібно до отримання потрібної консистенції. Готове варення розкласти в теплі стерилізовані банки та закрити.

Як приготувати варення з полуниці «п'ятихвилинку»

Секрет приготування відомої "п'ятихвилинки" з полуниці у довгому настоюванні у власному соку. Тому, хоча полуниця за цим способом вариться п'ять хвилин, готується варення довго.

Інгредієнти для приготування 2,5 літра варення:

2 кілограми полуниці,

1 кілограм цукру.

Варення "п'ятихвилинка"

Приготування варення "п'ятихвилинки"

Промиту та просушену полуницю пересипати цукром, залишити на ніч, настоюватись у власному соку з цукром. Наступного дня варити варення до розчинення цукру на повільному вогні. Прокип'ятити 5 хвилин на сильному вогні Настоювати варення протягом 24 години. Кип'ятити протягом 5 хвилин та настоювання, повторити так 2-3 рази.

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