Як замаринувати оселедець без солі в гірчиці та чорному чаю: швидко та смачно

Рецепт як замаринувати оселедець без солі знайдете в матеріалі ТСН.ua
Така риба готується швидко і легко, виходить надзвичайно смачною, підійде як до щоденного, так і до святкового столу.
Інгредієнти, які потрібні для приготування одного оселедця середнього розміру
- гостра гірчиця - 1 ч. л,
- цукор - 1 ч. л,
- олія - 3 ст. л,
- оцет яблучний/білий винний 6 - 1 ст. л,
- міцний чорний чай - 2 ст. л
- циблина.
Приготування оселедця
- Гірчицю перетираємо з цукром.
- Додаємо олію, вливаємо оцет. Все перемішуємо.
- Вливаємо до соусу холодний міцний чай.
- Оселедець очищуємо, нарізаємо на невеликі шматочки.
- Додаємо цибулю, нарізану півкільцями.
- Заливаємо оселедець приготованим соусом і ставимо його маринуватися в холодильник на дві години.
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