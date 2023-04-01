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Як замаринувати оселедець без солі в гірчиці та чорному чаю: швидко та смачно

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
701
Час на прочитання
1 хв
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Як замаринувати оселедець без солі в гірчиці та чорному чаю: швидко та смачно

Рецепт маринованого оселедця

Рецепт як замаринувати оселедець без солі знайдете в матеріалі ТСН.ua

Така риба готується швидко і легко, виходить надзвичайно смачною, підійде як до щоденного, так і до святкового столу.

Інгредієнти, які потрібні для приготування одного оселедця середнього розміру

  • гостра гірчиця  - 1 ч. л,
  • цукор -  1 ч. л,
  • олія - 3 ст. л,
  • оцет яблучний/білий винний 6 -  1 ст. л,
  • міцний чорний чай - 2 ст. л
  • циблина.

Приготування оселедця

  • Гірчицю перетираємо з цукром.
  • Додаємо олію, вливаємо оцет. Все перемішуємо.
  • Вливаємо до соусу холодний міцний чай.
  • Оселедець очищуємо, нарізаємо на  невеликі шматочки.
  • Додаємо цибулю, нарізану півкільцями.
  • Заливаємо оселедець приготованим соусом і ставимо його маринуватися в холодильник на дві години. 

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Дата публікації
Перегляди
701
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