Як замаринувати оселедець без солі в гірчиці та чорному чаю: швидко та смачно

Рецепт як замаринувати оселедець без солі знайдете в матеріалі ТСН.ua

Така риба готується швидко і легко, виходить надзвичайно смачною, підійде як до щоденного, так і до святкового столу.

Інгредієнти, які потрібні для приготування одного оселедця середнього розміру

гостра гірчиця - 1 ч. л,

цукор - 1 ч. л,

олія - 3 ст. л,

оцет яблучний/білий винний 6 - 1 ст. л,

міцний чорний чай - 2 ст. л

циблина.

Приготування оселедця

Гірчицю перетираємо з цукром.

Додаємо олію, вливаємо оцет. Все перемішуємо.

Вливаємо до соусу холодний міцний чай.

Оселедець очищуємо, нарізаємо на невеликі шматочки.

Додаємо цибулю, нарізану півкільцями.

Заливаємо оселедець приготованим соусом і ставимо його маринуватися в холодильник на дві години.

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