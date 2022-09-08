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Яке покриття сковороди краще та довговічне: з'ясовуємо плюси та мінуси антипригарних сковорідок

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Яке покриття сковороди краще та довговічне: з'ясовуємо плюси та мінуси антипригарних сковорідок

Яке бувають покриття сковорідок

Сковороди виготовляються з покриттями або без них. Покриття потрібні для того, щоб запобігти прилипанню їжі в процесі приготування, або щоб захистити її від зовнішніх впливів, в решті -решт, для надання посуду привабливого вигляду. Розповідаємо, яке покриття сковорідки буде довговічнішим в матеріалі ТСН.ua

Особливості сковорідок з антипригарним покриттям

Тефлонове покриття сковороди

«Тефлонове» покриття часто використовують як синонім «антипригарного», хоча це не так, тому що крім тефлону існують інші види антипригарного покриття. Багато хто вважав і вважає, що це найкраще покриття для сковороди. Сковорода  з таким покриттям виглядає дуже стильно, у процесі смаження можна не лити олію у величезних кількостях, не скребти сковороду, не стояти над нею під час готування, щохвилини помішуючи.
Переваги тефлонового покриття:

  • відмінні антипригарні властивості,
  • швидке нагрівання,
  • можливість обходитися без олії або використовувати при смаженні мінімум олії,
  • легкість миття, оскільки до непошкодженого покриття їжа не прилипає, а олія у великих кількостях не використовується,
  • хімічна стійкість, що дозволяє не вступати у хімічні реакції з кислотами та лугами,
  • невелика вага посуду,
  • під час миття тефлонового посуду нема потреби застосовувати агресивні мийні засоби, сліди яких повністю змити практично неможливо.

Недоліки сковорідки з тефлоновим покриттям:

  • наявність деякої кількості канцерогенів у політетрафторетилені, але їх менше, ніж утворюється в олії під час смаження овочів та м'яса.
  • перевертати продукти на сковорідки можна лише дерев'яними, силіконовими або спеціальними пластмасовими предметами,
  • такі сковорідки не можна чистити абразивними засобами, жорсткими губками та щітками,
  • не можна мити в посудомийній машині,
  • заливати у гарячому стані холодною водою;
  • смажити продукти на сильному вогні більше ніж 3-5 хвилин.

Алмазне покриття сковороди

В основі такого покриття й же тетрафторетилен, до якого додані найдрібніші частинки технічного алмазу. Цей композитний матеріал наносять у два шари — перший зв'язує основу з верхньою плівкою, другий, особливо міцний, власне, і є основним захисним шаром.
Переваги алмазного покриття такі:

  • висока міцність,
  • хороші антипригарні властивості, що дозволяють готувати їжу без олії,
  • сковорода швидко прогрівається та довго віддає тепло,
  • витримує температуру до +450 ° C,
  • відносно легка за вагою,
  • допускається миття в посудомийній машині,
  • значний термін експлуатації, у деяких виробників понад 10 років.

Недоліки сковорідки з алмазним покриттям:

  • найвища вартість,
  • небажаність застосування металевих лопаток, ножів та ложок, які можуть подряпати поверхню, що своєю чергою створює небезпеку небажаних реакцій.

Керамічне покриття сковороди

Це не кераміка в прямому значенні слова, антипригарний шар у керамічних сковорідок створюється з використанням глини, піску та каменю.
Плюси сковорідок з керамічним покриттям: 

  • екологічність,
  • безпечність при нагріванні не виділяється шкідливих речовин,
  • витримує температуру 450°C;
  • можна готувати у духовці,
  • рівномірне нагрівання,
  • подряпини до неї є небезпечними для здоров'я,
  • сковорода для смаження без олії.

Серед недоліків такої сковорідки можна назвати висока ціна (менша ніж чим з алмазним шаром, але теж не дешево), те, що на ній швидко з'являються тріщини та сколи. Хоча вироби з керамікою не псується за високої температури, перепади температури також небажані.

Кам'яне покриття сковороди

Сковорода з кам'яним покриттям існує у двох варіантах — гранітне та мармурове, вони мають схожі властивості та однаково приваблюють ефектним виглядом. Зовнішньо сковороди з кам'яним покриттям схожі на вироби з натурального каменю. Насправді це металеві сковороди з полімерним шаром з додаванням найдрібніших частинок мінералів. Мармурове покриття не означає, що до складу композиту обов'язково входить мармур, виробники можуть використовувати різні мінерали та їх поєднання. Назва переважно пов'язана з тим, що світлі кам'яні краплі на темному тлі нагадують натуральний мармур. Відмінності від гранітного полягає в меншому вмісті граніту і кремнію, наслідком чого є велика схильність до подряпин. Гранітне покриття стійкіше до механічних пошкоджень, ніж мармурове, і довше прослужить, але для смаження продуктів обов'язково використовувати хоча б невелику кількість олії, а мармурове дозволяє обходитися без олії.
Кам'яне покриття такого посуду має такі переваги:

  • високі антипригарні властивості,
  • чудовий зовнішній вигляд,
  • стійкість до подряпин,
  • швидкий та рівномірний розподіл тепла,
  • тривале збереження температури,
  • стійкість до появи подряпин та сколів.
  • відносно легка вага;
  • мармурове покриття непористе, не вбирає бруд та не утворює нагару,
  • натуральна мінеральна крихта не має запаху, не входить у контакт з їжею;
  • підходить для газової плити та взагалі для будь-яких видів плит.

Недоліки кам'яного захисного шару:

  • висока ціна,
  • неприпустимість використання абразивних та хімічних засобів для очищення,
  • погано переносить перепад температур,
  •  це покриття досить крихке, тому вироби з ним не можна кидати та вдаряти, і небажано мити в посудомийній машині.

Титанове покриття сковороди

Переваги сковорідки з титановим покриттям:

  • завдяки полімерному шару з додаванням титану їжа  не пригоряє, вона міцна, легко розігрівається та довго служить,
  • наявність титану, нехай і в невеликих кількостях, робить посуд стійким до нагару та подряпин,
  • можна використовувати металеві лопатки,
  • терміни експлуатації такої сковорідки, як заявляють виробники - до 25 років,
  • титан не окислюється і вступає у хімічні реакції з продуктами.

Відповідно ціна на такі вироби висока. Недоліком можна вважати значну масу сковорідки. 

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Дата публікації
Перегляди
1713
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