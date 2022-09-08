Яке покриття сковороди краще та довговічне: з'ясовуємо плюси та мінуси антипригарних сковорідок

Сковороди виготовляються з покриттями або без них. Покриття потрібні для того, щоб запобігти прилипанню їжі в процесі приготування, або щоб захистити її від зовнішніх впливів, в решті -решт, для надання посуду привабливого вигляду. Розповідаємо, яке покриття сковорідки буде довговічнішим в матеріалі ТСН.ua
Особливості сковорідок з антипригарним покриттям
Тефлонове покриття сковороди
«Тефлонове» покриття часто використовують як синонім «антипригарного», хоча це не так, тому що крім тефлону існують інші види антипригарного покриття. Багато хто вважав і вважає, що це найкраще покриття для сковороди. Сковорода з таким покриттям виглядає дуже стильно, у процесі смаження можна не лити олію у величезних кількостях, не скребти сковороду, не стояти над нею під час готування, щохвилини помішуючи.
Переваги тефлонового покриття:
- відмінні антипригарні властивості,
- швидке нагрівання,
- можливість обходитися без олії або використовувати при смаженні мінімум олії,
- легкість миття, оскільки до непошкодженого покриття їжа не прилипає, а олія у великих кількостях не використовується,
- хімічна стійкість, що дозволяє не вступати у хімічні реакції з кислотами та лугами,
- невелика вага посуду,
- під час миття тефлонового посуду нема потреби застосовувати агресивні мийні засоби, сліди яких повністю змити практично неможливо.
Недоліки сковорідки з тефлоновим покриттям:
- наявність деякої кількості канцерогенів у політетрафторетилені, але їх менше, ніж утворюється в олії під час смаження овочів та м'яса.
- перевертати продукти на сковорідки можна лише дерев'яними, силіконовими або спеціальними пластмасовими предметами,
- такі сковорідки не можна чистити абразивними засобами, жорсткими губками та щітками,
- не можна мити в посудомийній машині,
- заливати у гарячому стані холодною водою;
- смажити продукти на сильному вогні більше ніж 3-5 хвилин.
Алмазне покриття сковороди
В основі такого покриття й же тетрафторетилен, до якого додані найдрібніші частинки технічного алмазу. Цей композитний матеріал наносять у два шари — перший зв'язує основу з верхньою плівкою, другий, особливо міцний, власне, і є основним захисним шаром.
Переваги алмазного покриття такі:
- висока міцність,
- хороші антипригарні властивості, що дозволяють готувати їжу без олії,
- сковорода швидко прогрівається та довго віддає тепло,
- витримує температуру до +450 ° C,
- відносно легка за вагою,
- допускається миття в посудомийній машині,
- значний термін експлуатації, у деяких виробників понад 10 років.
Недоліки сковорідки з алмазним покриттям:
- найвища вартість,
- небажаність застосування металевих лопаток, ножів та ложок, які можуть подряпати поверхню, що своєю чергою створює небезпеку небажаних реакцій.
Керамічне покриття сковороди
Це не кераміка в прямому значенні слова, антипригарний шар у керамічних сковорідок створюється з використанням глини, піску та каменю.
Плюси сковорідок з керамічним покриттям:
- екологічність,
- безпечність при нагріванні не виділяється шкідливих речовин,
- витримує температуру 450°C;
- можна готувати у духовці,
- рівномірне нагрівання,
- подряпини до неї є небезпечними для здоров'я,
- сковорода для смаження без олії.
Серед недоліків такої сковорідки можна назвати висока ціна (менша ніж чим з алмазним шаром, але теж не дешево), те, що на ній швидко з'являються тріщини та сколи. Хоча вироби з керамікою не псується за високої температури, перепади температури також небажані.
Кам'яне покриття сковороди
Сковорода з кам'яним покриттям існує у двох варіантах — гранітне та мармурове, вони мають схожі властивості та однаково приваблюють ефектним виглядом. Зовнішньо сковороди з кам'яним покриттям схожі на вироби з натурального каменю. Насправді це металеві сковороди з полімерним шаром з додаванням найдрібніших частинок мінералів. Мармурове покриття не означає, що до складу композиту обов'язково входить мармур, виробники можуть використовувати різні мінерали та їх поєднання. Назва переважно пов'язана з тим, що світлі кам'яні краплі на темному тлі нагадують натуральний мармур. Відмінності від гранітного полягає в меншому вмісті граніту і кремнію, наслідком чого є велика схильність до подряпин. Гранітне покриття стійкіше до механічних пошкоджень, ніж мармурове, і довше прослужить, але для смаження продуктів обов'язково використовувати хоча б невелику кількість олії, а мармурове дозволяє обходитися без олії.
Кам'яне покриття такого посуду має такі переваги:
- високі антипригарні властивості,
- чудовий зовнішній вигляд,
- стійкість до подряпин,
- швидкий та рівномірний розподіл тепла,
- тривале збереження температури,
- стійкість до появи подряпин та сколів.
- відносно легка вага;
- мармурове покриття непористе, не вбирає бруд та не утворює нагару,
- натуральна мінеральна крихта не має запаху, не входить у контакт з їжею;
- підходить для газової плити та взагалі для будь-яких видів плит.
Недоліки кам'яного захисного шару:
- висока ціна,
- неприпустимість використання абразивних та хімічних засобів для очищення,
- погано переносить перепад температур,
- це покриття досить крихке, тому вироби з ним не можна кидати та вдаряти, і небажано мити в посудомийній машині.
Титанове покриття сковороди
Переваги сковорідки з титановим покриттям:
- завдяки полімерному шару з додаванням титану їжа не пригоряє, вона міцна, легко розігрівається та довго служить,
- наявність титану, нехай і в невеликих кількостях, робить посуд стійким до нагару та подряпин,
- можна використовувати металеві лопатки,
- терміни експлуатації такої сковорідки, як заявляють виробники - до 25 років,
- титан не окислюється і вступає у хімічні реакції з продуктами.
Відповідно ціна на такі вироби висока. Недоліком можна вважати значну масу сковорідки.
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