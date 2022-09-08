Яке покриття сковороди краще та довговічне: з'ясовуємо плюси та мінуси антипригарних сковорідок

Сковороди виготовляються з покриттями або без них. Покриття потрібні для того, щоб запобігти прилипанню їжі в процесі приготування, або щоб захистити її від зовнішніх впливів, в решті -решт, для надання посуду привабливого вигляду. Розповідаємо, яке покриття сковорідки буде довговічнішим в матеріалі ТСН.ua

Особливості сковорідок з антипригарним покриттям

Тефлонове покриття сковороди

«Тефлонове» покриття часто використовують як синонім «антипригарного», хоча це не так, тому що крім тефлону існують інші види антипригарного покриття. Багато хто вважав і вважає, що це найкраще покриття для сковороди. Сковорода з таким покриттям виглядає дуже стильно, у процесі смаження можна не лити олію у величезних кількостях, не скребти сковороду, не стояти над нею під час готування, щохвилини помішуючи.

Переваги тефлонового покриття:

відмінні антипригарні властивості,

швидке нагрівання,

можливість обходитися без олії або використовувати при смаженні мінімум олії,

легкість миття, оскільки до непошкодженого покриття їжа не прилипає, а олія у великих кількостях не використовується,

хімічна стійкість, що дозволяє не вступати у хімічні реакції з кислотами та лугами,

невелика вага посуду,

під час миття тефлонового посуду нема потреби застосовувати агресивні мийні засоби, сліди яких повністю змити практично неможливо.

Недоліки сковорідки з тефлоновим покриттям:

наявність деякої кількості канцерогенів у політетрафторетилені, але їх менше, ніж утворюється в олії під час смаження овочів та м'яса.

перевертати продукти на сковорідки можна лише дерев'яними, силіконовими або спеціальними пластмасовими предметами,

такі сковорідки не можна чистити абразивними засобами, жорсткими губками та щітками,

не можна мити в посудомийній машині,

заливати у гарячому стані холодною водою;

смажити продукти на сильному вогні більше ніж 3-5 хвилин.

Алмазне покриття сковороди

В основі такого покриття й же тетрафторетилен, до якого додані найдрібніші частинки технічного алмазу. Цей композитний матеріал наносять у два шари — перший зв'язує основу з верхньою плівкою, другий, особливо міцний, власне, і є основним захисним шаром.

Переваги алмазного покриття такі:

висока міцність,

хороші антипригарні властивості, що дозволяють готувати їжу без олії,

сковорода швидко прогрівається та довго віддає тепло,

витримує температуру до +450 ° C,

відносно легка за вагою,

допускається миття в посудомийній машині,

значний термін експлуатації, у деяких виробників понад 10 років.

Недоліки сковорідки з алмазним покриттям:

найвища вартість,

небажаність застосування металевих лопаток, ножів та ложок, які можуть подряпати поверхню, що своєю чергою створює небезпеку небажаних реакцій.

Керамічне покриття сковороди

Це не кераміка в прямому значенні слова, антипригарний шар у керамічних сковорідок створюється з використанням глини, піску та каменю.

Плюси сковорідок з керамічним покриттям:

екологічність,

безпечність при нагріванні не виділяється шкідливих речовин,

витримує температуру 450°C;

можна готувати у духовці,

рівномірне нагрівання,

подряпини до неї є небезпечними для здоров'я,

сковорода для смаження без олії.

Серед недоліків такої сковорідки можна назвати висока ціна (менша ніж чим з алмазним шаром, але теж не дешево), те, що на ній швидко з'являються тріщини та сколи. Хоча вироби з керамікою не псується за високої температури, перепади температури також небажані.

Кам'яне покриття сковороди

Сковорода з кам'яним покриттям існує у двох варіантах — гранітне та мармурове, вони мають схожі властивості та однаково приваблюють ефектним виглядом. Зовнішньо сковороди з кам'яним покриттям схожі на вироби з натурального каменю. Насправді це металеві сковороди з полімерним шаром з додаванням найдрібніших частинок мінералів. Мармурове покриття не означає, що до складу композиту обов'язково входить мармур, виробники можуть використовувати різні мінерали та їх поєднання. Назва переважно пов'язана з тим, що світлі кам'яні краплі на темному тлі нагадують натуральний мармур. Відмінності від гранітного полягає в меншому вмісті граніту і кремнію, наслідком чого є велика схильність до подряпин. Гранітне покриття стійкіше до механічних пошкоджень, ніж мармурове, і довше прослужить, але для смаження продуктів обов'язково використовувати хоча б невелику кількість олії, а мармурове дозволяє обходитися без олії.

Кам'яне покриття такого посуду має такі переваги:

високі антипригарні властивості,

чудовий зовнішній вигляд,

стійкість до подряпин,

швидкий та рівномірний розподіл тепла,

тривале збереження температури,

стійкість до появи подряпин та сколів.

відносно легка вага;

мармурове покриття непористе, не вбирає бруд та не утворює нагару,

натуральна мінеральна крихта не має запаху, не входить у контакт з їжею;

підходить для газової плити та взагалі для будь-яких видів плит.

Недоліки кам'яного захисного шару:

висока ціна,

неприпустимість використання абразивних та хімічних засобів для очищення,

погано переносить перепад температур,

це покриття досить крихке, тому вироби з ним не можна кидати та вдаряти, і небажано мити в посудомийній машині.

Титанове покриття сковороди

Переваги сковорідки з титановим покриттям:

завдяки полімерному шару з додаванням титану їжа не пригоряє, вона міцна, легко розігрівається та довго служить,

наявність титану, нехай і в невеликих кількостях, робить посуд стійким до нагару та подряпин,

можна використовувати металеві лопатки,

терміни експлуатації такої сковорідки, як заявляють виробники - до 25 років,

титан не окислюється і вступає у хімічні реакції з продуктами.

Відповідно ціна на такі вироби висока. Недоліком можна вважати значну масу сковорідки.

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