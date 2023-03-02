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Які продукти треба їсти для хорошого настрою: і це не шоколадки

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Які продукти треба їсти для хорошого настрою: і це не шоколадки

Що їсти для хорошого настрою

Про продукти, які потрібно їсти для ля хорошого настрою читайте в матеріалі ТСН.ua

Заведено вважати, що для хорошого настрою потрібно з'їсти щось солоденьке, в першу чергу, шоколадку. Але не зовсім так. Не лише шоколад  підіймає настрій. 

 Наука стверджує, що для гарного настрою нам потрібні продукти, що містять таку речовину як триптофан.

 Що таке триптофан  і для чого він потрібний

Триптофан – це амінокислота, яка бере участь в роботі гормонів і процесах обміну білків. Це незамінна кислота без якої неможливий синтез серотоніну. У центральній нервовій системі триптофан  відповідає за регуляцію сну, тривожність, агресію, відчуття болю, сексуальної поведінки тощо. Крім цього ця амінокислота продукує мелатонін – гормон, який відповідає за активність людини протягом дня, за добові ритми. Саме ця амінокислота підвищує якість сну і відповідає за гарний настрій. А ще триптофан покращує працездатність, концентрацію уваги, забезпечує почуття насичення. 

Отже, щоб бути на емоційному підйомі, потрібно вживати триптофан. 

В який продуктах міститься триптофан, що їсти, щоб бути в гарному настрою

Вся річ у тому, що триптофан не виробляється організмом самостійно, його можна отримати  з їжі. Багато  його в сирі,  індичці, курці, червоному м’ясі, свинині, тофу, рибі, бобах, молоці, горіхах, насіння, у вівсянці, яйцях, цільних зернах, пивних дріжджах, фініках. 

Як зазначає дієтологиня Ольга Безугла референтна дієтична норма споживання (RDI) триптофану становить 4 мг на кілограм маси тіла або 1,8 мг на фунт. Таким чином, людина вагою 70 кг повинна споживати близько 280 мг триптофану на день.

Вміст триптофану в продуктах такий (в розрахунку на 100 г):

  • гарбузове насіння — 576 мг,
  • пармезан - 560 мг,
  • моцарела — 515 мг,
  • куряча грудка — 404 мг,
  • яловичина — 375 мг,
  • тунець — 313 мг,
  • вівсянка — 40 мг.

В шоколаді також є триптофан, 100 г шоколаду містить 58 мг цієї амінокислоти.

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Дата публікації
Перегляди
122
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