Які продукти треба їсти для хорошого настрою: і це не шоколадки

Про продукти, які потрібно їсти для ля хорошого настрою читайте в матеріалі ТСН.ua

Заведено вважати, що для хорошого настрою потрібно з'їсти щось солоденьке, в першу чергу, шоколадку. Але не зовсім так. Не лише шоколад підіймає настрій.

Наука стверджує, що для гарного настрою нам потрібні продукти, що містять таку речовину як триптофан.

Що таке триптофан і для чого він потрібний

Триптофан – це амінокислота, яка бере участь в роботі гормонів і процесах обміну білків. Це незамінна кислота без якої неможливий синтез серотоніну. У центральній нервовій системі триптофан відповідає за регуляцію сну, тривожність, агресію, відчуття болю, сексуальної поведінки тощо. Крім цього ця амінокислота продукує мелатонін – гормон, який відповідає за активність людини протягом дня, за добові ритми. Саме ця амінокислота підвищує якість сну і відповідає за гарний настрій. А ще триптофан покращує працездатність, концентрацію уваги, забезпечує почуття насичення.

Отже, щоб бути на емоційному підйомі, потрібно вживати триптофан.

В який продуктах міститься триптофан, що їсти, щоб бути в гарному настрою

Вся річ у тому, що триптофан не виробляється організмом самостійно, його можна отримати з їжі. Багато його в сирі, індичці, курці, червоному м’ясі, свинині, тофу, рибі, бобах, молоці, горіхах, насіння, у вівсянці, яйцях, цільних зернах, пивних дріжджах, фініках.

Як зазначає дієтологиня Ольга Безугла референтна дієтична норма споживання (RDI) триптофану становить 4 мг на кілограм маси тіла або 1,8 мг на фунт. Таким чином, людина вагою 70 кг повинна споживати близько 280 мг триптофану на день.

Вміст триптофану в продуктах такий (в розрахунку на 100 г):

гарбузове насіння — 576 мг,

пармезан - 560 мг,

моцарела — 515 мг,

куряча грудка — 404 мг,

яловичина — 375 мг,

тунець — 313 мг,

вівсянка — 40 мг.

В шоколаді також є триптофан, 100 г шоколаду містить 58 мг цієї амінокислоти.

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