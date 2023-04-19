Якщо напекли багато пасок: рецепт смачного пудингу для сніданку чи перекусу

Читайте в матеріалі ТСН.ua, як приготувати смачний пудинг з пасок, якщо ви напекли надто багато великодніх смаколиків і тепер боїтесь, що їх не зможете з'їсти.

На інстаграм-сторінці shuba.food поділилися рецептом пудингу із пасок, який може знадобитися тим, хто напік надто велику кількість цього великоднього десерту.

Інгредієнти:

300 г паски;

2 яйця;

300 мл молока;

2 столові ложки цукру;

1 столова ложка вершкового масла;

будь-які сухофрукти чи ягоди.

Приготувати такий десерт на сніданок чи перекус дуже просто:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Яйця збийте з молоком та цукром. Паску наріжте тонкими скибочками. Форму для запікання змажте вершковим маслом. Викладіть скибочки паски в один шар, розкладіть ягоди (сухофрукти) і залийте частиною яєчно-молочної сумішші. Продовжуйте викладати другий шар за такою ж схемою. Залишіть на 5 хвилин, щоб паска добре просочилася. Поставте у духовку і випікайте 30-40 хвилин.

Такий десерт не потребує великої кількості інгредієнтів. Його можна готувати навіть тоді, коли паска вже трішки зачерствіла.

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