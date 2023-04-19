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Якщо напекли багато пасок: рецепт смачного пудингу для сніданку чи перекусу

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
194
Час на прочитання
1 хв
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Якщо напекли багато пасок: рецепт смачного пудингу для сніданку чи перекусу

Пудинг з пасок: рецепт від shuba.food / Фото: Instagram

Читайте в матеріалі ТСН.ua, як приготувати смачний пудинг з пасок, якщо ви напекли надто багато великодніх смаколиків і тепер боїтесь, що їх не зможете з'їсти.

На інстаграм-сторінці shuba.food поділилися рецептом пудингу із пасок, який може знадобитися тим, хто напік надто велику кількість цього великоднього десерту.

Інгредієнти:

  • 300 г паски;
  • 2 яйця;
  • 300 мл молока;
  • 2 столові ложки цукру;
  • 1 столова ложка вершкового масла;
  • будь-які сухофрукти чи ягоди.

Приготувати такий десерт на сніданок чи перекус дуже просто:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Яйця збийте з молоком та цукром. Паску наріжте тонкими скибочками.
  2. Форму для запікання змажте вершковим маслом. Викладіть скибочки паски в один шар, розкладіть ягоди (сухофрукти) і залийте частиною яєчно-молочної сумішші.
  3. Продовжуйте викладати другий шар за такою ж схемою. Залишіть на 5 хвилин, щоб паска добре просочилася.
  4. Поставте у духовку і випікайте 30-40 хвилин.

Такий десерт не потребує великої кількості інгредієнтів. Його можна готувати навіть тоді, коли паска вже трішки зачерствіла.

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Дата публікації
Перегляди
194
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