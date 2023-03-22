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Якщо захотілося солодкого до чаю: десерт без випікання з печивом

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
417
Час на прочитання
2 хв
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Якщо захотілося солодкого до чаю: десерт без випікання з печивом

Десерт без випікання з печивом / Фото: Pexels

Якщо хочеться приготувати солодощі за 5 хвилин без випікання, можна скористатися простим рецептом десерту з печивом. Читайте про нього в матеріалі ТСН.ua.

Щоб створити цей смачний десерт без випікання з печивом знадобляться лише найпростіші інгредієнти, а сам процес не забере багато часу або сил. Рецептом поділилася на своїй сторінці в Instagram фудблогерка Таті Чуднова.

Які продукти потрібно підготувати:

  • 80 г темного і 80 г світлого печива;
  • 300 г сметани;
  • 2 банани;
  • 300 г згущеного молока;
  • 100 мл холодної води;
  • 25 г желатину.

Десерт без випікання з печивом розрахований на форму діаметром 18 см.

Як приготувати смачний і простий десерт:

  1. Желатин потрібно залити водою, ретельно перемішати і залишити, щоб він набухнув.
  2. Застелити форму пергаментом, подрібнити печиво і нарізати банан.
  3. Всі ці продукти потрібно викласти шарами, але не дуже щільно.
  4. Змішати сметану зі згущеним молоком, розтопити желатин у мікрохвильовій печі чи на водяній бані, додати до нього кілька ложок сметанної маси і розмішати. Влити у посудину з кремом, постійно помішуючи.

Як тільки маса стане однорідною, потрібно просто залити нею печиво з бананами у формі. Обов'язково вирівняти, а потім поставити у холодильник на кілька годин. Коли дістанете форму, десерт можна додатково прикрасити тертим шоколадом.

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Дата публікації
Перегляди
417
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