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Якщо залишилося вчорашнє картопляне пюре: рецепт зраз на обід чи вечерю
Якщо у вас залишилося багато вчорашнього картопляного пюре, спробуйте приготувати з нього смачні зрази. Це дуже просто.
Які інгредієнти вам знадобляться:
600 г пюре;
2 склянки борошна;
3 яйця;
0,5 чайної ложки солі;
дрібка чорного перцю;
олія для смаження.
З такої кількості інгредієнтів у вас повинно вийти приблизно 16-18 зраз.
Спосіб приготування:
В мисці з'єднайте яйця, пюре, борошно, сіль та перець.
Добре перемішайте, щоб не було грудочок. Вимішувати слід ретельно та повільно, адже холодне пюре важко розминається.
У вас повинна вийти досить в'язка і густа консистенція, яка чимось нагадує тісто на оладки.
Візьміть столову ложку, зачерпніть тісто і викладіть першу порцію зразів на добре розігріту сковороду з олією.
Обсмажуйте на середньому вогні 3-4 хвилини, потім переверніть і смажте ще 3 хвилини до рум'яності.
Якщо тісто вийшло занадто рідким, можна додати до нього ще одне яйце. Також за бажанням рекомендується додати подрібнену зелень чи зелену цибулю.
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