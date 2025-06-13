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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Їжа
Кількість переглядів
19k
Час на прочитання
1 хв

Якщо залишилося вчорашнє картопляне пюре: рецепт зраз на обід чи вечерю

Якщо у вас залишилося багато вчорашнього картопляного пюре, спробуйте приготувати з нього смачні зрази. Це дуже просто.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Картопляні зрази з картопляного пюре: рецепт

Картопляні зрази з картопляного пюре: рецепт / © Pexels

Які інгредієнти вам знадобляться:

  • 600 г пюре;

  • 2 склянки борошна;

  • 3 яйця;

  • 0,5 чайної ложки солі;

  • дрібка чорного перцю;

  • олія для смаження.

З такої кількості інгредієнтів у вас повинно вийти приблизно 16-18 зраз.

Спосіб приготування:

  1. В мисці з'єднайте яйця, пюре, борошно, сіль та перець.

  2. Добре перемішайте, щоб не було грудочок. Вимішувати слід ретельно та повільно, адже холодне пюре важко розминається.

  3. У вас повинна вийти досить в'язка і густа консистенція, яка чимось нагадує тісто на оладки.

  4. Візьміть столову ложку, зачерпніть тісто і викладіть першу порцію зразів на добре розігріту сковороду з олією.

  5. Обсмажуйте на середньому вогні 3-4 хвилини, потім переверніть і смажте ще 3 хвилини до рум'яності.

Якщо тісто вийшло занадто рідким, можна додати до нього ще одне яйце. Також за бажанням рекомендується додати подрібнену зелень чи зелену цибулю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
19k
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