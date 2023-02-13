Які спеції зроблять гречку незрівнянною: ви будете здивовані, що можна додавати до каші

Які прянощі можна додавати до гречневої каші, а які продукти зроблять її смак незвичайним, читайте в матеріалі ТСН.ua

Всі, напевно, знають про корисні властивості гречки. зазвичай її сприймають як корисний гарнір.Зробити гречку неповторною, урізноманітнити її можна за допомогою спецій.

Які спеції можна додавати до гречки

Перед приготуванням крупу потрібно добре перебрати та кілька разів промити. Далі залити гречневу крупу холодною водою у пропорції одна частина гречки до двох частин води, посолити, додати спеції та зварити кашу.

До гречки можна додати такі спеції:

паприку мелену червону чи зелену,

різноманітний перець, втому числі гострий перець чилі,

орегано,

петрушку,

базилік,

коріандр мелений,

гірчицю,

часник,

кріп,

мускатний горіх;

естрагон;

карі;

прованські трави.

Неочікуваний буде смак гречневої каші, якщо додати до гречки імбир сушений та мелений.

А найкращою спецією для гречки вважається кмин. Попередньо його краще обсмажити, тоді розкриється аромат спеції, а в самій каші з'явиться присмак кропу. Якщо під руками кмину горошком немає, можна додати мелений кмин або у вигляді порошку.

Гречнева каша може бути не лише з м'ясом, цибулею, грибами, вона може бути й солодкою і не обов'язково при цьому з молоком та цукром.

Що можна додати до гречневої каші

До гречки добре підійде банан, м'який, солодкий фрукт не перебиватиме смак каші.

Відмінного смаку каші надасть чорнослив. Його потрібно попередньо залити окропом, дати розбухнути. Дрібно порізати та додати в гарячу кашу.

Екзотично та смачно буде, якщо додати до гречки консервовані фрукти, наприклад, ананаси чи манго.

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