Яку спецію в жодному разі не можна додавати на початку приготування - страва може бути зіпсована

Про популярну спецію, яку ні в якому разі не можна додавати до страви на початку її приготування, читайте в матеріалі ТСН.ua

Правильно підібрані спеції роблять їжу смачною та неповторною, без них неможливо уявити жодну страву. А коли спецій забагато, коли вони додані не до тієї страви чи не в той час, це може все зіпсувати.

Загальновідомо, що свіжі трави спеції потрібно додавати наприкінці приготування їжі, а сушені, оскільки їм потрібно більше часу, щоб вони розмокли та віддали свій аромат та смак - на початку. Але є виняток у цьому правилі.

Яку спецію не можна додавати у страву на початку її приготування і чому

Спецією, яку не можна додавати на початку приготування, є майоран. Попри її популярність, мало хто знає, коли саме її потрібно додавати.

Майоран, сушений чи свіжий потрібно додавати у страву лише наприкінці приготування.

Все через те, що під впливом температури майоран починає гірчити. І чим довше страва готується, чим довше на майоран діє висока температура, тим гіркішою ставатиме страва.

Звичайно. майоран не зробить страву отруйною, але не смачною, то точно.

Але якщо майоран застосувати з урахуванням такої особливості, можна приготувати дуже смачні страви, наприклад, з м'яса. Майоран стимулює виділення травних соків, тому знадобиться для жирних страв, бобових.

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