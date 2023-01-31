Єдиний продукт, який допоможе схуднути: авторитетний дієтолог розповів, що їсти на сніданок

Взимку важче стежити за вагою, адже в холодну пору року їсти хочеться більше. Однак є один продукт, з якого варто починати свій день, якщо хочеться мати гарну фігуру та бути здоровим. Що краще їсти на сніданок для схуднення — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Доктор Майк Мослі, найавторитетніший дієтолог у Великій Британії, назвав продукт, який необхідно їсти на сніданок, щоб схуднути.

За його словами, якщо людина хоче скинути кілька зайвих кілограм, їй слід дотримуватися так званого правила 50:50. Що це означає? Потрібно, щоб рівень вуглеводів тримався нижче 50 г на день, а ось рівень білків не опускався нижче 50 г.

Якщо збільшити кількість білків, овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, бобових, але при цьому зменшити кількість вуглеводів, то можна швидко та якісно схуднути без шкоди для здоров'я.

Що краще їсти на сніданок, щоб схуднути: рекомендація дієтолога

Доктор Мослі вважає, що надійним помічником для схуднення є вживання зранку яєць. Особливо, якщо до них додати гриби чи шпинат. Готуючи омлет, приправляйте його куркумою, пластівцями перцю чилі, подрібненим часником. Така страва, а ще звичайні варені яйця, допоможе надовго зберегти відчуття ситості.

Взагалі яйця дуже багаті на білок, а ще в них міститься чимало вітамінів. При цьому, якщо їх вживати, рівень холестерину не підвищується.

А ось випічки на сніданок краще уникати. В ній багато вуглеводів, а білка дуже мало. Якщо ж полюбляєте снідати пластівцями, варто задуматися. Тому що в них часто надто багато цукру.

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