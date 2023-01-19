Їсти — не їсти: що відбувається з тілом, якщо лягти спати голодним

Всім відома фраза "краще не їсти після шести вечора". Багато людей дотримуються цього правила, особливо, коли намагаються схуднути. Але чи може сон натщесерце погано вплинути на самопочуття? Чи можна лягати спати голодним — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо перед тим, як лягати спати, ви відчуваєте бурчання та дискомфорт в животі, що потрібно робити в такій ситуації? Як і з іншими оздоровчими темами, відповіді про дієту та сон не є універсальними. Щоб дізнатися, як правильно вчинити, варто копати значно глибше, враховуючи індивідуальні потреби свого організма.

Чи можна лягати спати, коли голодний

Звичайно це нормально, лягати спати натщесерце. Існує дуже багато причин, з яких людина може залишитися без вечері. Зокрема:

дотримання відповідних графіків приймання їжі — важливо, як часто людина харчується, якщо протягом дня було три повноцінні страви та перекуси між ними, вечеряти не обов'язково;

зменшення кількості калорій, які були спожиті протягом дня — якщо дотримуватися правил, то перед сном точно не можливо зіткнутися з відчуттям голоду, але потрібно розуміти, чому людина утримується від походу до холодильника пізно ввечері;

дотримання інтервального голодування — якщо людина дотримується цієї дієти, то часто пропускає сніданок, обід або вечерю. На якості сну це жодним чином не відбивається.

Коли потрібно їсти перед сном

Тут знову потрібно звернути увагу, що все індивідуально. Існують певні ситуації, коли на сон може вплинути розлад харчової поведінки. Також в деяких випадках недостатня кількість сну може спровокувати проблеми з травленням.

життя в стресі чи недосипання — якщо існує дефіцит сну, то організм почне виділяти більше білка ґреліну, який стимулюватиме перед сном апетит;

недоїдання — дефіцит поживних речовин та жорстокі дієти можуть стати причиною розладу сну, тому часто людині потрібно в такому разі отримувати певну порцію їжі ввечері.

Якщо ви відчуваєте, що голод вночі погано впливає на якість вашого життя, потрібно звернутися до сомнолога чи дієтолога.

Сон натщесерце: чи є побічні ефекти

Сон натщесерце / Фото: Pexels

Деякі люди намагаються уникати перекусів перед сном, побоюючись, що вони негативно позначаться на вазі. Однак, дискомфорт, який спричинює голод вночі, може вплинути на розвиток настороженості мозку та ускладнити відпочинок. Тому зранку така людина може почувати себе млявою та втомленою.

Зі свого боку дефіцит сну перешкоджає розслабленю тієї частини мозку, яка відповідає за регулювання апетиту. Тому збільшується потяг до різноманітних калорійних продуктів. Такі дані показали дослідження 2013 року. Вченими було виявлено, що через виснаження провокується бажання щось з'їсти, тому йде набирання ваги. Тому краще впродовж всього дня перекушувати низькокалорійною їжею, а не тамувати голод пастою чи піцою в кінці дня.

Ще одні дослідження 2015 року показали, що люди, які страждають на діабет 1 типу і пацієнти з порушенням накопичення глікогену, не можуть відмовитися від перекусів вночі. Це питання відповідає за збереження життя. Згідно з цим дослідженням, продукти, які вживають такі люди перед сном, допомагають м'язам краще переробляти білок і покращувати роботу обмінних процесів і серця.

Не рекомендується сон натщесерце і тим, хто хоче наростити м'язову масу. Якщо існує тривалий дефіцит поживних речовин, то він запускає процес розщеплювання м'язів. Згідно з дослідженнями, якщо приймати перед сном білкову їжу, можна набрати масу, особливо, якщо поєднувати перекус і фізичні навантаження.

Кому від вечірніх перекусів краще відмовитися

Ми розібралися, що для декого їжа перед сном є необхідною, однак для інших людей вона може мати негативні наслідки. Дослідження, яке було проведене в Японії, відстежуючи стан учасників в період від 2009 до 2014 року, виявило, що існує зв'язок між метаболітичним синдромом (дисліпідіємією) та нічним харчуванням. Тобто їжа, спожита перед сном, може підвищити ризик розвитку діабету та негативно вплинути на рівень холестерину.

Згідно з іншим дослідженням, існує прямий зв'язок між ожирінням та пізнім прийманням їжі. І пов'язано це не стільки з тим, що людина їсть пізно ввечері, а з калорійністю страв та пропусканням сніданку.

Лягаючи спати на повний шлунок, можна зіткнутися з іще однією проблемою — печією. А це може перешкоджати повноцінному відпочинку.

Що робити, щоб бути здоровим

Чи можна їсти перед сном / Фото: Pexels

Якщо взяти за основу різні дослідження, можна побудувати здоровий план харчування:

Впродовж дня краще уникати пропусків приймання їжі — тоді перед сном не буде відчуття голоду;

Вибирати краще лише здорову їжу — прості та поживні речовини легко переробляються нашим організмом навіть під час його відпочинку;

Краще їсти частіше, але скоротити розмір порцій — тамувати голод краще меншими порціями, так тіло буде спалювати вночі жир, а не м'язи.

Що їсти перед сном

Якщо ви часто відчуваєте перед сном голод, є кілька варіантів корисної їжі:

цільні зерна — вівсянка, тости з цільнозернового хліба;

продукти з триптофаном — ця амінокислота покращує якість сну (індиче м'ясо, риба, курятина, горіхи та яйця).

Водночас слід уникати жирної та смаженої їжі, дуже солоних чи гострих перекусів. Також варто обмежити споживання рідини, щоб потім не довелося переривати сон.