Їжа без світла і води: секрети швидких і смачних страв під час блекауту

Що їсти під час блекауту / © pexels.com

За роки війни українці навчилися обходитися без базових ресурсів: електрики, тепла, а іноді навіть води. Але ці виклики не закінчуються, і нам знову доводиться шукати способи харчуватися навіть у складних умовах. Трохи планування та кілька простих прийомів допоможуть зберегти відчуття нормальності, навіть коли за вікном холодна зима. Ось основні правила, які варто пам’ятати під час масових відключень.

Як пріоритезувати продукти

Охолоджені продукти, що швидко псуються — молочні продукти, м’ясо та залишки їжі. Їх варто спожити першими. Холодильник за закритими дверцятами зберігає безпечну температуру близько 4 годин.

Заморожені продукти — повний морозильник залишатиметься холодним до 48 годин (24 години, якщо заповнений наполовину). Коли продукти починають розморожуватися, приготуйте їх одразу.

Продукти тривалого зберігання — залиште на потім, коли охолоджені та заморожені продукти будуть використані.

Співпраця з сусідами

Не соромтеся об’єднувати зусилля: можливо, у сусідів вже є світло, або вони можуть поділитися запасами. Разом легше впоратися з нестачею ресурсів.

Безпечне харчування

Якщо сумніваєтеся у свіжості продукту — викидайте. Харчове отруєння точно не допоможе в і так складній ситуації. Використовуйте термосумки та лід, щоб продовжити свіжість швидкопсувних продуктів.

Ідеї для страв під час відключень

Багато родин вигадують прості й смачні рецепти, які стають улюбленими навіть тоді, коли електрика працює. Наприклад, лаваші з соусами, консервами, кукурудзою та сиром — швидко, ситно та без складного приготування.

Декілька ідей:

Білкові лаваші: тортильї з арахісовою пастою, консервованим тунцем або куркою та овочами тривалого зберігання. Вівсянка на ніч: змішайте вівсянку зі стійкими альтернативами молоку та сухофруктами заздалегідь. Можна залишити на балконі чи в прохолодному місці. Смішані снеки: горіхи, сухофрукти, шоколадна крихта та пластівці — швидко та енергетично. Салати з квасолі: злийте воду з консервованої квасолі, додайте олію, оцет і консервовані овочі. Подавайте з кашами або макаронами, або їжте просто так.

Що їсти без приготування

Зростає попит на туристичні та сублімовані страви. В Україні можна знайти якісні продукти: полента з індичкою, гаспачо, гречка з яловичиною, банош із сиром, суп харчо чи борщ. Для їх приготування потрібна лише гаряча вода — і ви отримаєте поживний обід без посуду та складної кухні.

Поживні перекуси

Якщо немає можливості поїсти повноцінно, відкладіть батончики та булки. Краще горіхи, сухофрукти, фруктово-овочеві снеки, м’ясні джерки чи йогурти. Розчинні напої — чай, какао, гарячий шоколад — допоможуть зігрітися та доповнити перекус.

Приготування на пальнику

Пальник — корисний туристичний гаджет під час блекауту, але його слід використовувати лише на відкритому повітрі! ДСНС наголошує на небезпеці газових парів. Після забезпечення безпеки можна готувати:

варені яйця та омлет;

кукурудзяну або вівсяну кашу;

макарони;

варену чи смажену картоплю;

підсмажений сир;

кус-кус та гречку.

Що приготувати без води

Прості рецепти гарячої їжі в одному посуді — кращий варіант. Салати можна робити з готового м’яса, овочів, зелені та соусів. Імпровізовані бургери та боули з різними добавками — прості, ситні та смачні.

Для дітей підійдуть фруктові салати на основі молочних продуктів, дитячих пюре, сухариків чи бубликів — ситно, смачно та без потреби у великій кількості кухонного приладдя.