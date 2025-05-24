Що їсти, щоб засмагнути влітку? / © Pexels

Реклама

Як підвищити рівень меланіну в організмі для засмаги: теорія

Насамперед, потрібно розібратися, як саме відбувається процес засмаги. Тоді ви зможете зрозуміти, які елементи потрібні організму під час перебування на сонці. Відтінок шкіри змінюється завдяки пігменту меланіну, який починає активно вироблятися під впливом ультрафіолету. Чим більше рівень меланіну, тим рівнішою та стійкішою вийде засмага. Але також для засмагання потрібні й інші компоненти, зокрема:

бета-каротин — крім фарбування шкіри в бронзовий відтінок, він також активізує захист організму від сонячних променів і вільних радикалів, тому дуже важливий влітку;

амінокислоти — мікроелементи, які допомагають стимулювати вироблення меланіну, особливо важливими є тирозин і триптофан;

антиоксиданти — компоненти, що відповідають за активацію захисних функцій шкіри.

Тобто, щоб отримати рівну і стійку засмагу, потрібно ввести до щоденного раціону продукти, які допомагають виробляти меланін, насищають організм бета-каротином і захищають від шкідливого впливу сонця.

Що їсти, щоб засмагнути

Що пити і їсти для засмаги? / © pixabay.com

Морква для засмаги — мабуть, вона є найкращим джерелом бета-каротину, тому перед прийманням сонячних ванн фахівці радять випивати склянку свіжого морквяного соку. Завдяки такому ритуалу засмага буде триматися довше. Однак, тут потрібно пам'ятати про баланс. Надмірна кількість бета-каротину може забарвити шкіру в жовтий колір. Додатково, на клітинному рівні бета-каротин перетворюється на вітамін А та захищає шкіру від активного сонця. Найкраще працює, якщо вживати його у поєднанні з вітамінами С та Е.

Реклама

Абрикоси — є ще одним джерелом бета-каротину. Склянку морквяного соку можна замінити на 200-250 г абрикосів. Саме стільки, за словами нутриціологів, потрібно вживати для рівної засмаги. А ще ці фрукти насичують організм вітамінами групи В, залізом, фосфором, біофлавоноїдами. Це потужні антиоксиданти, які додатково відповідають за процес фотостаріння. А ще абрикоси допомагають зберегти засмагу на шкірі довше.

Оливкова олія — забезпечує організм необхідною дозою вітаміну Е, який є найпотужнішим антиоксидантом, що захищає шкіру від передчасного старіння. А ще він допомагає затримувати в епідермісі вологу, чим рятує його від зневоднення і лущення. Коли шкіра добре зволожена і гладка, засмага лягає рівніше та швидше. Також вітамін Е доповнює активність вітаміну А.

Томати для засмаги — м'ясисті та соковиті плоди є джерелом цінного елемента, який називається лікопін. Він допомагає прискорити вироблення меланіну, а ще вдвічі посилює природний захист шкіри. Лікопін також захищає вас від раку. В томатах додатково містяться вітаміни групи В і деякі мікроелементи, які прискорюють отримання засмаги. Лише половина склянки томатного соку допоможе захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету так само як крем з мінімальним значенням SPF.

М'ясні продукти — особливо важливо їсти влітку червоне м'ясо та печінку, які є чудовим джерелом тирозину. Саме ця амінокислота бере активну участь у вироблені меланіну. Після засмаги ці продукти також не варто виключати з раціону, адже вони допомагають зберегти бронзовий відтінок трішки довше.

Реклама

Броколі — цей овоч є джерелом вітамінів, мінералів та корисних речовин (вітаміни групи А, В, С і Е), а ще в ньому є природні антиоксиданти. А ще брокколі має одну особливість, яка дуже допомагає отримати засмагу: її суцвіття допомагають зменшити почервоніння шкіри, якщо ви трішки захопилися з прийняттям сонячних ванн.

Кавун — він містить одразу два корисні компоненти: лікопін і бета-каротин. А ще кавун допомагає налагодити водний баланс, що дуже важливо влітку. Під сонячними проміннями шкіра висихає, тому її потрібно зволожувати. Ягода має і очисні властивості, тому налагоджує роботу нирок, допомагає швидше вивести з організму токсини і шлаки.

Диня — нутриціологи вважають, що вона ідеальний варіант для перекушування влітку. Диня насичує організм магнієм, натрієм та калієм, а саме ці компоненти організм втрачає, коли засмагає на сонці. А ще в дині є бета-каротин, хоча і в меншій кількості, чим в моркві або абрикосах. Щоб отримати гарну засмагу, рекомендовано з'їдати на день 300 г дині. Проте краще поєднувати її з іншими фруктами та овочами.

Банани — містять одразу дві важливі амінокислоти: тирозин і триптофан. Меланін виробляється значно повільніше, коли їх кількість в організмі падає. Всього лише 1-2 плода на день зроблять засмагу рівною та добре помітною.

Реклама

Риба і морепродукти — вони насичують організм селеном, який активізує імунну систему, а також допомагає захистити шкіру від опіків і сухості. На жаль, якщо багато часу проводити на сонці, таких неприємностей уникнути не вдасться. Також вони містять багато жирних кислот (Омега-3 і Омега-6), які підживлюють шкіру зсередини, щоб вона виглядала зволоженою і здоровою.

Завдяки правильно складеному меню можна отримати рівну, красиву та довготривалу засмагу.

Читайте також: