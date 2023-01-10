Їжте ці продукти зранку і ви будете втрачати калорії впродовж всього дня: думка дієтологині

Намагаючись схуднути, люди часто пропускають сніданок. Однак, це може призвести не до зниження, а до набирання ваги. А ще існують такі продукти, які можна їсти на сніданок, щоб втрачати калорії протягом всього дня. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Відома столична дієтологиня Світлана Фус розповіла, що пропускання сніданку порушує циркадний ритм. У здорових людей він починається з почуття голоду вранці. Якщо залишитися без сніданку, щоб "економити" калорії, людина починає заповнювати його ситною вечерею чи надлишком калорій в обід.

Дієтологиня заявляє, що фізично ми всі більш активні зранку та в першій половині дня, тому отримані калорії можна швидко витратити. Вони не відкладаються у вигляді лишніх кілограмів. Якщо пропускати сніданок, порушиться обмін речовин, що призведе до цукрового діабету та ожиріння. Тому краще цього не робити.

Однак для втрати ваги потрібно не лише звертати увагу на енергетичну цінність продуктів, але й на їхній склад. Важливо снідати такими стравами, які насичують надовго. Тоді протягом дня ви будете втрачати калорії.

Для ранкового приймання їжі чудово підходять продукти, до складу яких входить багато клітковини. Можна зупинитися на кашах. Але пам'ятайте, що вони повинні бути з плющеного чи цільного зерна. Їх потрібно варити, а не просто заливати гарячою водою чи молоком. В таких кашах міститься велика кількість мінералів, вітамінів, а також клітковини. Тому вони чудово насичують. Додати до каші можна горіхи, ягоди, сир, яйця, авокадо. А ось цукру чи багато меду краще не додавати. Інакше корисний сніданок перетвориться на шкідливий.

Білки на сніданок також добре насичують. Однак, дієтологиня пояснила, що вона має на увазі, кажучи "білок". Це, насамперед, яйця, які готуються різними способами (омлет, пашот, яєчня, варені). Обов'язково їсти жовтки, адже вони мають жовчогінний ефект — це важливо для правильної роботи жовчовивідної системи. Також до їхнього складу входить така речовина, як холін, який допомагає покращити роботу нервової системи, печінки, кровоносної системи. До таких страв можна додавати шматок цільнозернового хліба, овочі, трішки каші. Можете зробити тост з цільнозернового хліба та авокадо. Саме авокадо вважається лідером за вмістом корисних рослинних жирів. Такий сніданок набагато корисніший та ситніший, ніж солодка випічка.

Також, за словами Фус, чудово підходять для сніданку сири (в тому числі і домашній), червона риба, рослинний білок з бобових овочів. Така їжа стимулює вироблення пептиду YY, тому ви довгий час будете відчувати ситість.