З'їдає до 5 яєць щодня — дієтолог пояснив, як це змінило його життя

Звичним питанням на сніданок є "Чи любите ви яйця зранку?", але один дієтолог вважає за краще формулювати запитання інакше. Для Джессі Федера не важливо, як він їсть яйця, а важливо, скільки саме їх споживає.

Про це пише newsweek.com.

Здорове харчування завжди було дуже важливим для зареєстрованого дієтолога та персонального тренера, який контролює все, що споживає, щоб переконатися, що отримує найбільш збалансовану дієту.

Високий рівень холестерину завжди був серйозною проблемою у його родині, тому Федер був обережним у вживанні будь-чого, що, на його думку, могло підвищити рівень холестерину, що означало, що він уникав яєць.

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За даними Міністерства сільського господарства США, вміст холестерину в одному великому яйці становить 186 міліграм, усі 186 міліграм холестерину містяться в жовтку.

За даними Дієтичних рекомендацій для американців, публікації, виданої Міністерствами сільського господарства та охорони здоров'я США, 11% дорослих мають високий рівень холестерину, що становить будь-що більше 240 міліграмів на децилітр. Попри це, яйця вважаються продуктом, багатим на поживні речовини, і рекомендується споживати їх регулярно як частину різноманітної дієти.

Після того, як він набув досвіду як дієтолог та збільшив свій рівень усвідомлення того, що він споживає, Федер, який мешкає в Маямі, дізнався, що холестерин, який людина отримує з їжею, не обов'язково впливає на рівень холестерину в крові, як він раніше думав.

Це відкрило для Федера очі, і він вирішив почати включати яйця до своєї дієти для отримання білка, щойно дізнався, що вони автоматично не підвищують рівень холестерину.

Федер їсть від трьох до п'яти яєць щодня протягом року як частину свого сніданку, що, як він каже, значно поліпшило стан його здоров'я та рівень енергії.

"Як людині з високим рівнем холестерину у членів родини, я завжди боявся їсти занадто багато яєць через їхній високий вміст холестерину", — розповів Федер Newsweek. "Мій холестерин був на межі високого рівня протягом декількох років до того, як я почав їсти яйця щодня".

Фото: newsweek.com

"Як дієтолог, я дізнався, що дієтичний холестерин має мінімальний, якщо він взагалі є, вплив на рівень холестерину в крові", — сказав він. "Як людина, яка також є персональним тренером і дуже активна, я шукаю продукти, які можуть забезпечити мені білки, здорові жири і різноманітні поживні речовини. Яйця ідеально підходять для мене в цьому відношенні, і я зазвичай їм від трьох до п'яти кожного ранку".

Яйця можуть забезпечити організм різноманітними поживними речовинами, включаючи вітамін А, вітамін В, фолат, вітамін В12, холін та антиоксиданти.

В організмі є два типи холестерину, відомі як корисний і шкідливий холестерин. Корисний холестерин є ліпопротеїном високої щільності (ЛПВЩ), а вищий рівень ЛПВЩ зменшує ризик захворювань серця. Збільшення рівня шкідливого холестерину, або ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), підвищує ризик захворювань серця, тому важливо знижувати ці рівні.

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Зазвичай Федер щодня робить зі всіх п'яти яєць омлет з овочами. Якщо він не налаштований на омлет, то готує яйця вкруту і вживає їх як перекус упродовж дня. Головне для нього — отримати необхідну кількість яєць щодня, і він не обмежує себе в способах їх приготування.

Після зміни свого раціону та щоденного споживання принаймні трьох яєць, він "відчуває набагато більше енергії" після сніданку та не потребує їсти щось інше до обіду.

"Перед тим, як щоденно споживати трохи яєць, я повністю їх уникав через свої побоювання стосовно холестерину. Але мій рівень енергії був дуже низьким, особливо після сніданку", — сказав він.

Він продовжує: "Я завжди був дуже втомленим, і я не оживав до обіду. Але тепер я маю енергію, і мені добре протягом усього дня. Крім того, мій рівень поганого холестерину знизився після того, як я почав їсти 5 яєць кожного ранку, а рівень хорошого холестерину підвищився."

Після того, як він відчув позитивні зміни у своєму здоров'ї завдяки повсякденному споживанню яєць, Федер закликає своїх друзів, родичів та клієнтів додавати яйця до свого раціону харчування в будь-якій можливій формі.

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У ті дні, коли він не має бажання їсти яйця і не може змусити себе до цього, він не нав'язує собі. Якщо він хоче відпочити від їжі яєць час від часу, він не змушує себе до цього.

"Зазвичай я рекомендую яйця як джерело здорових жирів та білка в складі страв для моїх клієнтів", — каже він. "Я рекомендую вживати від 3 до 5 яєць, в залежності від поточних калорійних потреб та рівня активності. Деякі люди можуть не потребувати так багато яєць, якщо вони менші або менше активні".

Він продовжив: "Одне правило, яке я дізнався, це переконатися, що ваша тарілка має багато кольорів. Якщо на вашій тарілці є різні кольори, то це зазвичай означає, що ви споживаєте їжу, яка багата на поживні речовини. Протягом дня я люблю мати велику різноманітність харчових білків, таких як лосось, тунець, курка та індичка. Я також шукаю корисні жири в авокадо, жовтках яєць, оливковій олії та жирній рибі. Я переконуюся, що мої страви містять різноманітність фруктів і овочів, а також багато цільнозернових продуктів".

Нагадаємо, експерти розповіли, що не треба їсти на вечерю, щоб міцно спати протягом ночі. Деякі продукти можуть допомогти покращити сон, інші можуть його порушити.

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