Закуски
103
2 хв

Баклажани за старовинним рецептом бабусі з 60-х — смак, який неможливо забути

Відкрийте для себе ідеальний спосіб приготування баклажанів: швидко, легко та з мінімумом інгредієнтів, а смак просто неймовірний!

Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
151 ккал
Закушування з баклажанів: рецепт (фото з сайту Сенсація)

Закушування з баклажанів: рецепт (фото з сайту Сенсація) / © Скріншот

Цей спосіб приготування описаний на сайті “Сенсація”. Він відкриває баклажанам повний букет їхнього неповторного смаку. Повірте, після них навіть м’ясо здається зайвим — вони ситні, насичені та неймовірно смачні, ідеальні як самостійна страва або як вишукане доповнення до будь-якої страви. Обов’язково спробуйте!

Інгредієнти

баклажани
4 шт.
сіль
0,5 ч. ложки
перець мелений
за смаком
петрушка свіжа
пучок
рослинна олія
100 г
часник
2 зубчики
панірувальні сухарі
50 г
сир твердий
200 г

Процес приготування:

  1. Спершу беремо чотири середні баклажани і нарізаємо їх тонкими скибочками завтовшки до 5 мм. Викладаємо їх на обробну дошку так, щоб було зручно посолити та поперчити кожну пластину. Потім скибочки перекладаємо на деко для запікання і відправляємо в духовку, розігріту до 200 °C на 25 хвилин.

  2. Поки баклажани готуються, приготуємо ароматну суміш для рулетів. Дрібно нарізаємо петрушку та подрібнюємо часник, додаємо їх у піалу з 100 г оливкової олії, солимо, перчимо та ретельно перемішуємо.

  3. Коли баклажани запеклися, дістаємо їх із духовки та трохи остуджуємо. В цей час готуємо форму для запікання: змащуємо її олією та посипаємо панірувальними сухарями, щоб рулети не прилипали.

  4. Тепер формуємо рулети: кожну скибочку баклажана змащуємо ароматною олійно-зеленою сумішшю, посипаємо сиром і акуратно загортаємо. Викладаємо готові рулетики щільно у форму один за одним, готуючись до фінального запікання.

  5. Далі кожен рулетик щедро змащуємо залишками ароматної олійно-зеленої суміші та присипаємо панірувальними сухарями. Відправляємо у духовку, розігріту до 200 °C, і запікаємо ще 10 хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!

