Цей спосіб приготування описаний на сайті “Сенсація”. Він відкриває баклажанам повний букет їхнього неповторного смаку. Повірте, після них навіть м’ясо здається зайвим — вони ситні, насичені та неймовірно смачні, ідеальні як самостійна страва або як вишукане доповнення до будь-якої страви. Обов’язково спробуйте!

Процес приготування:

Спершу беремо чотири середні баклажани і нарізаємо їх тонкими скибочками завтовшки до 5 мм. Викладаємо їх на обробну дошку так, щоб було зручно посолити та поперчити кожну пластину. Потім скибочки перекладаємо на деко для запікання і відправляємо в духовку, розігріту до 200 °C на 25 хвилин.

Поки баклажани готуються, приготуємо ароматну суміш для рулетів. Дрібно нарізаємо петрушку та подрібнюємо часник, додаємо їх у піалу з 100 г оливкової олії, солимо, перчимо та ретельно перемішуємо.

Коли баклажани запеклися, дістаємо їх із духовки та трохи остуджуємо. В цей час готуємо форму для запікання: змащуємо її олією та посипаємо панірувальними сухарями, щоб рулети не прилипали.

Тепер формуємо рулети: кожну скибочку баклажана змащуємо ароматною олійно-зеленою сумішшю, посипаємо сиром і акуратно загортаємо. Викладаємо готові рулетики щільно у форму один за одним, готуючись до фінального запікання.