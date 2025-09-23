- Дата публікації
Баклажани за старовинним рецептом бабусі з 60-х — смак, який неможливо забути
Відкрийте для себе ідеальний спосіб приготування баклажанів: швидко, легко та з мінімумом інгредієнтів, а смак просто неймовірний!
Цей спосіб приготування описаний на сайті “Сенсація”. Він відкриває баклажанам повний букет їхнього неповторного смаку. Повірте, після них навіть м’ясо здається зайвим — вони ситні, насичені та неймовірно смачні, ідеальні як самостійна страва або як вишукане доповнення до будь-якої страви. Обов’язково спробуйте!
Інгредієнти
- баклажани
- 4 шт.
- сіль
- 0,5 ч. ложки
- перець мелений
- за смаком
- петрушка свіжа
- пучок
- рослинна олія
- 100 г
- часник
- 2 зубчики
- панірувальні сухарі
- 50 г
- сир твердий
- 200 г
Процес приготування:
Спершу беремо чотири середні баклажани і нарізаємо їх тонкими скибочками завтовшки до 5 мм. Викладаємо їх на обробну дошку так, щоб було зручно посолити та поперчити кожну пластину. Потім скибочки перекладаємо на деко для запікання і відправляємо в духовку, розігріту до 200 °C на 25 хвилин.
Поки баклажани готуються, приготуємо ароматну суміш для рулетів. Дрібно нарізаємо петрушку та подрібнюємо часник, додаємо їх у піалу з 100 г оливкової олії, солимо, перчимо та ретельно перемішуємо.
Коли баклажани запеклися, дістаємо їх із духовки та трохи остуджуємо. В цей час готуємо форму для запікання: змащуємо її олією та посипаємо панірувальними сухарями, щоб рулети не прилипали.
Тепер формуємо рулети: кожну скибочку баклажана змащуємо ароматною олійно-зеленою сумішшю, посипаємо сиром і акуратно загортаємо. Викладаємо готові рулетики щільно у форму один за одним, готуючись до фінального запікання.
Далі кожен рулетик щедро змащуємо залишками ароматної олійно-зеленої суміші та присипаємо панірувальними сухарями. Відправляємо у духовку, розігріту до 200 °C, і запікаємо ще 10 хвилин до золотистої скоринки.
Смачного!