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Буде хітом святкового столу: простий рецепт закуски "Ялинка"

Буде хітом святкового столу: простий рецепт закуски "Ялинка"

Закуска "Ялинка" / Фото: Фото з відкритих джерел

Спосіб приготування страви дуже простий і не потребує багато часу.

Оригінальне оформлення та вишуканий смак оцінять усі, хто спробує цю страву. Готується вона дуже швидко, а виглядає дуже ефектно.

Закуска "Ялинка"

Інгредієнти:

  • консервований тунець
  • вершковий сир
  • цибуля
  • маринований огірок
  • кріп
  • зерна граната
  • тарталетки або крекери

Спосіб приготування:

З тунця злити рідину, рибу розім'яти виделкою. Цибулю порізати дрібними кубиками і додати до тунця. Маринований огірок так само порізати дрібними кубиками, додати до решти інгредієнтів, усе добре перемішати. Додати сирний сир і все ще раз перемішати.
З маси сформувати конуси, обваляти їх у кропі та помістити в тарталетки або на крекери. Кожну "ялинку" прикрасити зернами граната, які нагадують іграшки. 

Раніше ми писали, як приготувати печиво "Горішки" зі згущеним молоком. Більше про рецепт читайте у новині.

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