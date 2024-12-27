Буде хітом святкового столу: простий рецепт закуски "Ялинка"

Спосіб приготування страви дуже простий і не потребує багато часу.
Оригінальне оформлення та вишуканий смак оцінять усі, хто спробує цю страву. Готується вона дуже швидко, а виглядає дуже ефектно.
Закуска "Ялинка"
Інгредієнти:
- консервований тунець
- вершковий сир
- цибуля
- маринований огірок
- кріп
- зерна граната
- тарталетки або крекери
Спосіб приготування:
З тунця злити рідину, рибу розім'яти виделкою. Цибулю порізати дрібними кубиками і додати до тунця. Маринований огірок так само порізати дрібними кубиками, додати до решти інгредієнтів, усе добре перемішати. Додати сирний сир і все ще раз перемішати.
З маси сформувати конуси, обваляти їх у кропі та помістити в тарталетки або на крекери. Кожну "ялинку" прикрасити зернами граната, які нагадують іграшки.
Раніше ми писали, як приготувати печиво "Горішки" зі згущеним молоком. Більше про рецепт читайте у новині.
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