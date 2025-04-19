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- Закуски
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Бутерброди "Зевс" на великодній стіл: гості проситимуть тільки їх
Прості і смачні бутерброди з червоною рибою, які прикрасять святковий стіл.
Ці бутерброди оцінять всі гості. Вони доповнять великодній стіл і стануть його справжньою прикрасою.
Інгредієнти
- білий хліб
- 8 шматків
- вершкове масло
- 40 г
- вершковий сир
- 80 г
- кріп
- 8 г
- свіжі огірки
- 80 г
- червона солона риба (сьомга, форель тощо)
- 160 г
Процес приготування:
Білий хліб потрібно нарізати кружечками. Частину намастити вершковим сиром, а частину маслом.
Дрібно подрібніть кріп, прикрасьте ним краї хліба. З риби зніміть шкірку, наріжте шматочками і викладіть на бутерброди.
Тонко наріжте слайсами огірки. Прикрасьте зверху кожен бутерброд.
Смачного!