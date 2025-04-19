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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

Бутерброди "Зевс" на великодній стіл: гості проситимуть тільки їх

Прості і смачні бутерброди з червоною рибою, які прикрасять святковий стіл.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
244 ккал
Бутерброди "Зевс" (фото ілюстративне)

Бутерброди "Зевс" (фото ілюстративне) / © unsplash.com

Ці бутерброди оцінять всі гості. Вони доповнять великодній стіл і стануть його справжньою прикрасою.

Інгредієнти

білий хліб
8 шматків
вершкове масло
40 г
вершковий сир
80 г
кріп
8 г
свіжі огірки
80 г
червона солона риба (сьомга, форель тощо)
160 г

Процес приготування:

  1. Білий хліб потрібно нарізати кружечками. Частину намастити вершковим сиром, а частину маслом.

  2. Дрібно подрібніть кріп, прикрасьте ним краї хліба. З риби зніміть шкірку, наріжте шматочками і викладіть на бутерброди.

  3. Тонко наріжте слайсами огірки. Прикрасьте зверху кожен бутерброд.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
157
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