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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Чотири інгредієнти — і готово: ніжний яєчний сир на Великдень

Як приготувати м’який великодній сир за найпростішою рецептурою.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 25 хв.
Харчова цінність на 100 г
89 ккал
Яєчний сир: рецепт

Яєчний сир: рецепт / © Pixabay

Цей сир часто називають “словацьким”, однак його можна знайти на великодніх столах не лише у Словаччині. Він популярний також у Фінляндії, Латвії, Естонії та Німеччині. У кожній країні є свої особливості в рецепті.

Інгредієнти

курячі яйця
12 шт.
молоко 2,5%
1 л
сіль
1 ч. ложка
перець чорний горошком
6 шт.

Процес приготування:

  1. Приготуйте водяну баню, поставивши миску над каструлею з киплячою водою. Вбийте яйця в миску, додайте молоко, сіль і перець, добре перемішайте. Тримайте миску над парою, постійно помішуючи дерев’яною ложкою або лопаткою, поки суміш не загусне — це займе 20-30 хвилин або доки не припинить виділятися сироватка.

  2. Укладіть вологу марлю або два шари марлі на друшляк і поставте його над мискою, щоб зібрати сироватку. За допомогою шумівки перекладіть сир у марлю, залиште на 10-15 хвилин, щоб зайва рідина стекла.

  3. Зберіть краї марлі в пучок і обв’яжіть, натискаючи на неї, щоб віджати більше сироватки. Зав’яжіть марлю з сиром, створивши пучок, і злегка натискайте на неї, щоб сприяти витіканню сироватки. Прив’яжіть мотузку до дерев’яної ложки та підвісьте сир над каструлею ще на 30 хвилин для остаточного стікання рідини.

  4. Коли сир охолоне і сироватка перестане капати, помістіть його в холодильник, залишивши в підвішеному стані, щоб він зберіг свою форму. Залиште його в холодильнику на 12 годин або більше

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
37
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