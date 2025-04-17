Цей сир часто називають “словацьким”, однак його можна знайти на великодніх столах не лише у Словаччині. Він популярний також у Фінляндії, Латвії, Естонії та Німеччині. У кожній країні є свої особливості в рецепті.

Процес приготування:

Приготуйте водяну баню, поставивши миску над каструлею з киплячою водою. Вбийте яйця в миску, додайте молоко, сіль і перець, добре перемішайте. Тримайте миску над парою, постійно помішуючи дерев’яною ложкою або лопаткою, поки суміш не загусне — це займе 20-30 хвилин або доки не припинить виділятися сироватка.

Укладіть вологу марлю або два шари марлі на друшляк і поставте його над мискою, щоб зібрати сироватку. За допомогою шумівки перекладіть сир у марлю, залиште на 10-15 хвилин, щоб зайва рідина стекла.

Зберіть краї марлі в пучок і обв’яжіть, натискаючи на неї, щоб віджати більше сироватки. Зав’яжіть марлю з сиром, створивши пучок, і злегка натискайте на неї, щоб сприяти витіканню сироватки. Прив’яжіть мотузку до дерев’яної ложки та підвісьте сир над каструлею ще на 30 хвилин для остаточного стікання рідини.