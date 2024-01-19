Домашній плавлений сир із вершковим смаком: простий рецепт

Для домашнього плавленого сиру з ніжним вершковим смаком, обов'язково використовуйте домашній сир із великою жирністю. Для приготування знадобляться сир, молоко, олія, сода та сіль. Після охолодження плавлений сир загусне і стане схожим на всім знайомий сир "Янтар".
Інгредієнти
- сир кисломолочний, 10%
- 500 г
- молоко, 3,2%
- 0,5 склянки
- вершкове масло
- 30 г
- сода харчова
- 0,5 ч. л.
- сіль
- 1,5 ч. л.
- У кисломолочний сир додайте молоко та соду. Збийте блендером або перетріть через сито. Перекладіть у каструлю з товстим дном. Добре перемішайте.
- Нагрійте на повільному вогні, постійно помішуючи лопаткою. Коли суміш почне поступово плавитися, додайте сіль та м'яке вершкове масло. Доведіть до повного розчинення, помішуючи, і проваріть 5-10 хвилин. Вийде рідка, однорідна маса. Гарячою, розлийте її у невеликі судочки.
- Викладіть у контейнер, накрийте харчовою плівкою в контакт із поверхнею, щоб не утворилася скоринка, і дайте охолонути за кімнатної температури. Потім відправте в холодильник на п'ять годин, краще на всю ніч.
Поради:
За бажанням можна використовувати часник, кмин, кріп чи в'ялені помідори. Їх потрібно додавати наприкінці.
Молоко краще купувати домашнє.
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