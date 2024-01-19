Домашній плавлений сир із вершковим смаком: простий рецепт

Для домашнього плавленого сиру з ніжним вершковим смаком, обов'язково використовуйте домашній сир із великою жирністю. Для приготування знадобляться сир, молоко, олія, сода та сіль. Після охолодження плавлений сир загусне і стане схожим на всім знайомий сир "Янтар".