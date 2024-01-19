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Домашній плавлений сир із вершковим смаком: простий рецепт

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
332
Час на прочитання
1 хв
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Домашній плавлений сир із вершковим смаком: простий рецепт

Домашній сир плавлений з сиру / Фото: Credits

Для домашнього плавленого сиру з ніжним вершковим смаком, обов'язково використовуйте домашній сир із великою жирністю. Для приготування знадобляться сир, молоко, олія, сода та сіль. Після охолодження плавлений сир загусне і стане схожим на всім знайомий сир "Янтар".

Інгредієнти

сир кисломолочний, 10%
500 г
молоко, 3,2%
0,5 склянки
вершкове масло
30 г
сода харчова
0,5 ч. л.
сіль
1,5 ч. л.
  1. У кисломолочний сир додайте молоко та соду. Збийте блендером або перетріть через сито. Перекладіть у каструлю з товстим дном. Добре перемішайте.
  2. Нагрійте на повільному вогні, постійно помішуючи лопаткою. Коли суміш почне поступово плавитися, додайте сіль та м'яке вершкове масло. Доведіть до повного розчинення, помішуючи, і проваріть 5-10 хвилин. Вийде рідка, однорідна маса. Гарячою, розлийте її у невеликі судочки.
  3. Викладіть у контейнер, накрийте харчовою плівкою в контакт із поверхнею, щоб не утворилася скоринка, і дайте охолонути за кімнатної температури. Потім відправте в холодильник на п'ять годин, краще на всю ніч.

Поради:

За бажанням можна використовувати часник, кмин, кріп чи в'ялені помідори. Їх потрібно додавати наприкінці.

Молоко краще купувати домашнє.

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