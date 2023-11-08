Гаряча закуска з лаваша з ковбасою та сиром: рецепт швидкого перекусу

Якщо вам необхідно приготувати ситне і швидке перекушування, то завжди на допомогу приходить тонкий лаваш. Готувати страву з лаваша дуже просто: достатньо покласти на неї начинку, загорнути та обсмажити. Лаваш можна подати до сніданку і як перекус. Він не розвалюється та добре тримає форму.
Інгредієнти
- тонкий лаваш
- 1 шт.
- ковбаса копчена
- 6 скибочок
- помідор свіжий
- 1 шт.
- сир твердий
- 60 г
- майонез
- 2 ч. л.
- Лаваш слід розрізати на дві частини. Один бік змастіть майонезом, залишаючи чистими краї. На змащену майонезом частину лаваша викладіть ковбасу. На ковбасу - порізаний тонкими кільцями помідор.
- Натертим на великій тертці сиром посипте ковбасу із помідорами.
- Починаючи з боку, на якому викладено начинку, акуратно загорніть лаваш у формі конверта, підігнувши краї всередину. Те саме проробіть і з другою частиною лаваша.
- Обсмажте лаваші на розігрітій сухій сковороді кілька хвилин.
Поради:
- Ковбасу можна використати будь-яку.
- Майонез можна замінити сметаною.
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