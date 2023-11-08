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Гаряча закуска з лаваша з ковбасою та сиром: рецепт швидкого перекусу

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
215 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1401
Час на прочитання
1 хв
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Гаряча закуска з лаваша з ковбасою та сиром: рецепт швидкого перекусу

Гаряча закуска з лаваша з ковбасою та сиром / Фото: Credits

Якщо вам необхідно приготувати ситне і швидке перекушування, то завжди на допомогу приходить тонкий лаваш. Готувати страву з лаваша дуже просто: достатньо покласти на неї начинку, загорнути та обсмажити. Лаваш можна подати до сніданку і як перекус. Він не розвалюється та добре тримає форму.

Інгредієнти

тонкий лаваш
1 шт.
ковбаса копчена
6 скибочок
помідор свіжий
1 шт.
сир твердий
60 г
майонез
2 ч. л.
  1. Лаваш слід розрізати на дві частини. Один бік змастіть майонезом, залишаючи чистими краї. На змащену майонезом частину лаваша викладіть ковбасу. На ковбасу - порізаний тонкими кільцями помідор.
  2. Натертим на великій тертці сиром посипте ковбасу із помідорами.
  3. Починаючи з боку, на якому викладено начинку, акуратно загорніть лаваш у формі конверта, підігнувши краї всередину. Те саме проробіть і з другою частиною лаваша.
  4. Обсмажте лаваші на розігрітій сухій сковороді кілька хвилин.

Поради:

  • Ковбасу можна використати будь-яку.
  • Майонез можна замінити сметаною.

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Дата публікації
Перегляди
1401
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