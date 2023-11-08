Гаряча закуска з лаваша з ковбасою та сиром: рецепт швидкого перекусу

Якщо вам необхідно приготувати ситне і швидке перекушування, то завжди на допомогу приходить тонкий лаваш. Готувати страву з лаваша дуже просто: достатньо покласти на неї начинку, загорнути та обсмажити. Лаваш можна подати до сніданку і як перекус. Він не розвалюється та добре тримає форму.