Гарячі бутерброди з ковбасою і сиром в духовці: це дуже смачно

Гарячі бутерброди

Цей рецепт гарячих канапок — чудовий приклад того, як із простих продуктів можна створити ситну та яскраву страву. Завдяки поєднанню соковитих овочів, м’ясної основи та яєчної заливки, начинка виходить стабільною і ніжною, а батон перетворюється на ідеально хрустку основу.

Хрусткі гарячі канапки: новий рецепт швидкої закуски

Приготування гарячих бутербродів за цим методом займає мінімум часу, але результат перевершує очікування. Секрет полягає у багатокомпонентній начинці та використанні соусу, який додає страві пікантності.

Необхідні інгредієнти

Для приготування вам знадобляться:

Батон (нарізаний скибочками);

Ковбаса (ваша улюблена) — 500 г;

Твердий сир — 400 г;

Болгарський перець та помідори по 2 штуки;

Яйця курячі (2 штуки);

Вишневий соус (або звичайний кетчуп);

Сіль та улюблені спеції за смаком.

Покроковий процес приготування

Процес створення канапок складається з підготовки начинки та правильного запікання в духовці.

1. Першим кроком необхідно підготувати м’ясний складник: наріжте ковбасу спочатку кільцями, потім соломкою, а після — дрібними кубиками. Перекладіть її у глибоку миску. Туди ж додайте твердий сир, натертий на грубій тертці.

2. Для надання соковитості дрібно наріжте болгарський перець та помідори. Додайте овочі до миски з ковбасою та сиром. Покладіть кілька ложок вишневого соусу (або кетчупу) і ретельно перемішайте всі інгредієнти.

3. В окремій ємності або просто в загальну масу вбийте два яйця. Додайте трохи солі та свої улюблені спеції. Ще раз ретельно перемішайте начинку, щоб яйця рівномірно розподілилися — це допоможе масі триматися на хлібі під час запікання.

4. Скибочки батона змастіть невеликою кількістю соусу або кетчупу. Зверху викладіть підготовлену начинку та акуратно розрівняйте її ложкою. Помістіть канапки у попередньо розігріту духовку.

Запікати бутерброди необхідно протягом 20 хвилин за температури 180°C. За цей час сир розплавиться, овочі стануть м’якими, а батон набуде приємного хрускоту.