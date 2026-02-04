- Дата публікації
-
Закуски
Гарячі бутерброди з ковбасою і сиром в духовці: це дуже смачно
Смачний рецепт гарячих бутербродів з ковбасою та сиром.
Цей рецепт гарячих канапок — чудовий приклад того, як із простих продуктів можна створити ситну та яскраву страву. Завдяки поєднанню соковитих овочів, м’ясної основи та яєчної заливки, начинка виходить стабільною і ніжною, а батон перетворюється на ідеально хрустку основу.
Хрусткі гарячі канапки: новий рецепт швидкої закуски
Приготування гарячих бутербродів за цим методом займає мінімум часу, але результат перевершує очікування. Секрет полягає у багатокомпонентній начинці та використанні соусу, який додає страві пікантності.
Необхідні інгредієнти
Для приготування вам знадобляться:
Батон (нарізаний скибочками);
Ковбаса (ваша улюблена) — 500 г;
Твердий сир — 400 г;
Болгарський перець та помідори по 2 штуки;
Яйця курячі (2 штуки);
Вишневий соус (або звичайний кетчуп);
Сіль та улюблені спеції за смаком.
Покроковий процес приготування
Процес створення канапок складається з підготовки начинки та правильного запікання в духовці.
1. Першим кроком необхідно підготувати м’ясний складник: наріжте ковбасу спочатку кільцями, потім соломкою, а після — дрібними кубиками. Перекладіть її у глибоку миску. Туди ж додайте твердий сир, натертий на грубій тертці.
2. Для надання соковитості дрібно наріжте болгарський перець та помідори. Додайте овочі до миски з ковбасою та сиром. Покладіть кілька ложок вишневого соусу (або кетчупу) і ретельно перемішайте всі інгредієнти.
3. В окремій ємності або просто в загальну масу вбийте два яйця. Додайте трохи солі та свої улюблені спеції. Ще раз ретельно перемішайте начинку, щоб яйця рівномірно розподілилися — це допоможе масі триматися на хлібі під час запікання.
4. Скибочки батона змастіть невеликою кількістю соусу або кетчупу. Зверху викладіть підготовлену начинку та акуратно розрівняйте її ложкою. Помістіть канапки у попередньо розігріту духовку.
Запікати бутерброди необхідно протягом 20 хвилин за температури 180°C. За цей час сир розплавиться, овочі стануть м’якими, а батон набуде приємного хрускоту.