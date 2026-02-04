ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
2 хв

Гарячі бутерброди з ковбасою і сиром в духовці: це дуже смачно

Смачний рецепт гарячих бутербродів з ковбасою та сиром.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
292 ккал
Гарячі бутерброди

Гарячі бутерброди

Цей рецепт гарячих канапок — чудовий приклад того, як із простих продуктів можна створити ситну та яскраву страву. Завдяки поєднанню соковитих овочів, м’ясної основи та яєчної заливки, начинка виходить стабільною і ніжною, а батон перетворюється на ідеально хрустку основу.

Хрусткі гарячі канапки: новий рецепт швидкої закуски

Приготування гарячих бутербродів за цим методом займає мінімум часу, але результат перевершує очікування. Секрет полягає у багатокомпонентній начинці та використанні соусу, який додає страві пікантності.

Необхідні інгредієнти

Для приготування вам знадобляться:

  • Батон (нарізаний скибочками);

  • Ковбаса (ваша улюблена) — 500 г;

  • Твердий сир — 400 г;

  • Болгарський перець та помідори по 2 штуки;

  • Яйця курячі (2 штуки);

  • Вишневий соус (або звичайний кетчуп);

  • Сіль та улюблені спеції за смаком.

Покроковий процес приготування

Процес створення канапок складається з підготовки начинки та правильного запікання в духовці.

1. Першим кроком необхідно підготувати м’ясний складник: наріжте ковбасу спочатку кільцями, потім соломкою, а після — дрібними кубиками. Перекладіть її у глибоку миску. Туди ж додайте твердий сир, натертий на грубій тертці.

2. Для надання соковитості дрібно наріжте болгарський перець та помідори. Додайте овочі до миски з ковбасою та сиром. Покладіть кілька ложок вишневого соусу (або кетчупу) і ретельно перемішайте всі інгредієнти.

3. В окремій ємності або просто в загальну масу вбийте два яйця. Додайте трохи солі та свої улюблені спеції. Ще раз ретельно перемішайте начинку, щоб яйця рівномірно розподілилися — це допоможе масі триматися на хлібі під час запікання.

4. Скибочки батона змастіть невеликою кількістю соусу або кетчупу. Зверху викладіть підготовлену начинку та акуратно розрівняйте її ложкою. Помістіть канапки у попередньо розігріту духовку.

Запікати бутерброди необхідно протягом 20 хвилин за температури 180°C. За цей час сир розплавиться, овочі стануть м’якими, а батон набуде приємного хрускоту.

Дата публікації
Кількість переглядів
206
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie