ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати смачне кремове намащення для бутербродів за один крок: рецепт

Усього кілька хвилин — і ти насолоджуєшся ніжним намащенням для тостів або чудовим соусом до свіжих овочів!

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
144 ккал
Смачне кремове намащування на хліб зі шпротів: рецепт

Смачне кремове намащування на хліб зі шпротів: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Український шеф-кухар Влад Міцкевич опублікував в Instagram власний рецепт паштету на основі шпротів.

Інгредієнти

шпроти
1 банка
варені яйця
2 шт.
солоні огірки (маленькі)
2 шт.
грецький йогурт
2 ст. ложки
петрушка чи кріп
жменька
лимонний сік
1 ч. ложка
сіль, перець
за смаком
перець чилі
за смаком

Процес приготування:

  1. Всі інгредієнти потрібно перебити в блендері до пастоподібної форми.

Кулінар підкреслив, що текстура намащування ніжна й однорідна, а смак поєднує димний аромат шпротів із легкою цитрусовою свіжістю лимона.

Смачного!

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie