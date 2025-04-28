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- Категорія
- Закуски
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Як приготувати смачне кремове намащення для бутербродів за один крок: рецепт
Усього кілька хвилин — і ти насолоджуєшся ніжним намащенням для тостів або чудовим соусом до свіжих овочів!
Український шеф-кухар Влад Міцкевич опублікував в Instagram власний рецепт паштету на основі шпротів.
Інгредієнти
- шпроти
- 1 банка
- варені яйця
- 2 шт.
- солоні огірки (маленькі)
- 2 шт.
- грецький йогурт
- 2 ст. ложки
- петрушка чи кріп
- жменька
- лимонний сік
- 1 ч. ложка
- сіль, перець
- за смаком
- перець чилі
- за смаком
Процес приготування:
Всі інгредієнти потрібно перебити в блендері до пастоподібної форми.
Кулінар підкреслив, що текстура намащування ніжна й однорідна, а смак поєднує димний аромат шпротів із легкою цитрусовою свіжістю лимона.
Смачного!