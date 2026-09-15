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- Закуски
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Як смачно запекти овочі по-грузинськи в духовці: вся справа в заправці
Рецепт закуски з запечених овочів
Оригінальна закуска з баклажанів та болгарського перцю підкорює своєю простотою та вишуканим смаком. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат перевершує всі очікування.
Інгредієнти:
Для приготування страви знадобляться такі продукти:
баклажани — 1 штука;
солодкий перец — 3 штуки;
олія — 50 мл (плюс ще трохи для заправки);
сіль та чорний перец — за смаком;
улюблені спеції та трави — 1 чайна ложка;
яблучний оцет (6%) — 1 столова ложка;
гострий перець — 1/3 частина;
часник — 2 зубчики;
зелень (петрушка, кріп) — невеликий пучок;
волоські горіхи — 3 столові ложки.
Процес приготування складається з кількох простих кроків:
Баклажан та болгарський перець ретельно миють. Баклажан нарізають слайсами середньої товщини, а перець очищають від насіння та розрізають на частини.
Овочі викладають на деко, застелене пергаментом. Їх солять, перчать, посипають улюбленими спеціями та збризкують олією. Запікають у розігрітій до 190 градусів духовці приблизно 30 хвилин.
Готуємо заправку. У глибокій мисці з’єднують олію з яблучним оцтом, додають дрібно нарізаний гострий перець, подрібнений часник та сіль за смаком. Усе ретельно перемішують.
Запечені овочі викладають у салатник шарами, пересипаючи подрібненою зеленню, подрібненими волоськими горіхами та додаючи ароматну заправку з часником і гострим перцем.
Готову страву накривають харчовою плівкою і ставлять до холодильника приблизно на 30 хвилин, щоб овочі добре просочилися ароматами спецій та заправки.
Подають таку закуску охолодженою. Вона чудово доповнить будь-який стіл і сподобається любителям пікантних овочевих страв.