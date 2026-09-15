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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
2 хв

Як смачно запекти овочі по-грузинськи в духовці: вся справа в заправці

Рецепт закуски з запечених овочів

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
85 ккал
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Закуска з баклажанів та перцю

Закуска з баклажанів та перцю

Оригінальна закуска з баклажанів та болгарського перцю підкорює своєю простотою та вишуканим смаком. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат перевершує всі очікування.

Інгредієнти:

Для приготування страви знадобляться такі продукти:

  • баклажани — 1 штука;

  • солодкий перец — 3 штуки;

  • олія — 50 мл (плюс ще трохи для заправки);

  • сіль та чорний перец — за смаком;

  • улюблені спеції та трави — 1 чайна ложка;

  • яблучний оцет (6%) — 1 столова ложка;

  • гострий перець — 1/3 частина;

  • часник — 2 зубчики;

  • зелень (петрушка, кріп) — невеликий пучок;

  • волоські горіхи — 3 столові ложки.

Процес приготування складається з кількох простих кроків:

  1. Баклажан та болгарський перець ретельно миють. Баклажан нарізають слайсами середньої товщини, а перець очищають від насіння та розрізають на частини.

  2. Овочі викладають на деко, застелене пергаментом. Їх солять, перчать, посипають улюбленими спеціями та збризкують олією. Запікають у розігрітій до 190 градусів духовці приблизно 30 хвилин.

  3. Готуємо заправку. У глибокій мисці з’єднують олію з яблучним оцтом, додають дрібно нарізаний гострий перець, подрібнений часник та сіль за смаком. Усе ретельно перемішують.

  4. Запечені овочі викладають у салатник шарами, пересипаючи подрібненою зеленню, подрібненими волоськими горіхами та додаючи ароматну заправку з часником і гострим перцем.

  5. Готову страву накривають харчовою плівкою і ставлять до холодильника приблизно на 30 хвилин, щоб овочі добре просочилися ароматами спецій та заправки.

Подають таку закуску охолодженою. Вона чудово доповнить будь-який стіл і сподобається любителям пікантних овочевих страв.

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