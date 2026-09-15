Як смачно запекти овочі по-грузинськи в духовці: вся справа в заправці

Закуска з баклажанів та перцю

Оригінальна закуска з баклажанів та болгарського перцю підкорює своєю простотою та вишуканим смаком. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат перевершує всі очікування.

Для приготування страви знадобляться такі продукти:

сіль та чорний перец — за смаком;

олія — 50 мл (плюс ще трохи для заправки);

Баклажан та болгарський перець ретельно миють. Баклажан нарізають слайсами середньої товщини, а перець очищають від насіння та розрізають на частини.

Овочі викладають на деко, застелене пергаментом. Їх солять, перчать, посипають улюбленими спеціями та збризкують олією. Запікають у розігрітій до 190 градусів духовці приблизно 30 хвилин.

Готуємо заправку. У глибокій мисці з’єднують олію з яблучним оцтом, додають дрібно нарізаний гострий перець, подрібнений часник та сіль за смаком. Усе ретельно перемішують.

Запечені овочі викладають у салатник шарами, пересипаючи подрібненою зеленню, подрібненими волоськими горіхами та додаючи ароматну заправку з часником і гострим перцем.