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Ідеальний перекус: італійська брускета з моцарелою та помідорами

Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
1 182 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
611
Час на прочитання
1 хв
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Ідеальний перекус: італійська брускета з моцарелою та помідорами

Брускетта з помідорами та моцарелою / Фото: Credits

Часом ми не маємо часу готувати повноцінну страву, тому на допомогу приходять перекуси. Приготуйте поживні брускети з сиром та помідорами за рецептом блогерки Фатіми Захри Беларадж.

Інгредієнти

базилік
40 г
пармезан
40 г
кедрові горіхи
35 г
оливкова олія
5 ст. л.
часник
1 зубчик
сіль
перець
хліб
помідори
300 г
моцарела
200 г
бальзамічний оцет

Приготування

  1. У мисці або ступці змішайте базилік, тертий пармезан, кедрові горіхи, оливкову олію, зубчик часнику, сіль, перець та подрібніть блендером, щоб отримати соус песто.
  2. Наріжте скибочками та підсмажте хліб на сковороді з невеликою кількістю олії, у духовці або тостері.
  3. Наріжте помідори шматочками.
  4. Намажте тости соусом песто, додайте сир, помідори та листя базиліку, збризніть бальзамічним оцетом. Для додаткового хрускоту посипте обсмаженими кедровими горіхами.

Раніше ми писали про рецепт гарячої закуски з лаваша з ковбасою та сиром.

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Дата публікації
Перегляди
611
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