Ідеальний перекус: італійська брускета з моцарелою та помідорами

Часом ми не маємо часу готувати повноцінну страву, тому на допомогу приходять перекуси. Приготуйте поживні брускети з сиром та помідорами за рецептом блогерки Фатіми Захри Беларадж.
Інгредієнти
- базилік
- 40 г
- пармезан
- 40 г
- кедрові горіхи
- 35 г
- оливкова олія
- 5 ст. л.
- часник
- 1 зубчик
- сіль
- перець
- хліб
- помідори
- 300 г
- моцарела
- 200 г
- бальзамічний оцет
Приготування
- У мисці або ступці змішайте базилік, тертий пармезан, кедрові горіхи, оливкову олію, зубчик часнику, сіль, перець та подрібніть блендером, щоб отримати соус песто.
- Наріжте скибочками та підсмажте хліб на сковороді з невеликою кількістю олії, у духовці або тостері.
- Наріжте помідори шматочками.
- Намажте тости соусом песто, додайте сир, помідори та листя базиліку, збризніть бальзамічним оцетом. Для додаткового хрускоту посипте обсмаженими кедровими горіхами.
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