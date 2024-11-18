Ідеальний рецепт на Новий рік 2025: як засолити будь-яку рибу за 15 хвилин

Всього два інгредієнти і лосось або скумбрія перетворяться на справжній шедевр. Цей рецепт підійде для святкового столу, а головне, що їсти страву можна майже одразу.
Вже давно багато українців засолюють рибу в домашніх умовах самостійно. Ви можете використовувати будь-який вид риби за своїм бажанням. За цим рецептом вона виходить надзвичайно смачною.
Інгредієнти
- риба (на ваш смак)
- 500-600 г
- сіль
- 1 ст. ложка
- цукор
- 0,5 ст. ложки
Процес приготування:
- Спочатку ретельно підготуйте рибу: вимийте її і очистіть від луски. Дістаньте великі кісточки. За допомогою сухого паперового рушника промокніть зайву вологу.
- Наріжте рибу на шматочки (менші будуть солитися всього 15 хвилин, для більших знадобиться 4-5 годин). Натріть сіллю і цукром, намагаючись не пошкодити структуру.
- Перекладіть рибу у чистий контейнер, закрийте герметично кришкою, приберіть до холодильника. Зверніть увагу, що риба виділятиме сік — його потрібно час від часу зливати.
Цей вид засолювання називається сухим. Засолена в домашніх умовах риба може зберігатися в холодильнику до 3 днів.