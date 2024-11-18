Категорія
Закуски
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ідеальний рецепт на Новий рік 2025: як засолити будь-яку рибу за 15 хвилин

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
193 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
414
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Ідеальний рецепт на Новий рік 2025: як засолити будь-яку рибу за 15 хвилин

Як засолити будь-яку рибу за 15 хвилин вдома / Фото: Фото з відкритих джерел

Всього два інгредієнти і лосось або скумбрія перетворяться на справжній шедевр. Цей рецепт підійде для святкового столу, а головне, що їсти страву можна майже одразу.

Вже давно багато українців засолюють рибу в домашніх умовах самостійно. Ви можете використовувати будь-який вид риби за своїм бажанням. За цим рецептом вона виходить надзвичайно смачною.

Інгредієнти

риба (на ваш смак)
500-600 г
сіль
1 ст. ложка
цукор
0,5 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Спочатку ретельно підготуйте рибу: вимийте її і очистіть від луски. Дістаньте великі кісточки. За допомогою сухого паперового рушника промокніть зайву вологу.
  2. Наріжте рибу на шматочки (менші будуть солитися всього 15 хвилин, для більших знадобиться 4-5 годин). Натріть сіллю і цукром, намагаючись не пошкодити структуру.
  3. Перекладіть рибу у чистий контейнер, закрийте герметично кришкою, приберіть до холодильника. Зверніть увагу, що риба виділятиме сік — його потрібно час від часу зливати. 

Цей вид засолювання називається сухим. Засолена в домашніх умовах риба може зберігатися в холодильнику до 3 днів.

Повʼязані теми:

Наступна публікація