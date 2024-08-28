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Кабачкова піца на сковороді за 15 хвилин: більше кабачків не роздаю, все з'їдається

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
128 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
257
Час на прочитання
1 хв
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Кабачкова піца на сковороді за 15 хвилин: більше кабачків не роздаю, все з'їдається

Кабачкова піца

Готуємо кабачкову піцу на сковороді - смачно, швидко, корисно

Пропонуємо рецепт домашньої піци з кабачків. Вона смачна, низькокалорійна та швидко готується. 

Інгредієнти для приготування кабачкової піци

  • Кабачки - 300 г.
  • Яйця - 2 шт.
  • Борошно пшеничне - 3 ст.л
  • Твердий сир - 100 г.
  • Помідори - 1 шт (великий).
  • Розпушувач — пів чайної ложки.
  • Часник, сіль, перець на смак.
  • Італійські трави - 1 чайн. л.
  • Соняшникова олія - 2 стол. л.

Приготування піци на сковорідці

  • Кабачок помийте, розріжте, посоліть, натріть  на середній терці. Якщо кабачок старенький, або має багато насіння, зріжте шкірку та очистіть його від серцевини.
  • Додайте до натертого овоча яйце, борошно, трохи нарізаної зелені та спеції, пропущений через прес часник, розпушувач.
  • Натріть половину сиру на терці, додайте до тіста.
  • Якщо тісто дуже рідке, додайте ще борошна або ложку манки.
  • Налийте до пательні середнього діаметра олію для смаження, викладіть тісто і розрівняйте лопаткою по сковороді.
  • Посмажте овочевий млинець до румʼяності з обох сторін на середньому вогні.
  • На основу для піци покладіть тонко порізаний томат та тертий сир. Можна додати ковбасу чи ще якийсь продукт, який ви хочете використати як начинку.
  • Накрийте піцу кришкою та смажте на маленькому вогні 10 хвилин.
  • До готової піци можна додати сезонну зелень.

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