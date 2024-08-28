Кабачкова піца на сковороді за 15 хвилин: більше кабачків не роздаю, все з'їдається

Готуємо кабачкову піцу на сковороді - смачно, швидко, корисно
Пропонуємо рецепт домашньої піци з кабачків. Вона смачна, низькокалорійна та швидко готується.
Інгредієнти для приготування кабачкової піци
- Кабачки - 300 г.
- Яйця - 2 шт.
- Борошно пшеничне - 3 ст.л
- Твердий сир - 100 г.
- Помідори - 1 шт (великий).
- Розпушувач — пів чайної ложки.
- Часник, сіль, перець на смак.
- Італійські трави - 1 чайн. л.
- Соняшникова олія - 2 стол. л.
Приготування піци на сковорідці
- Кабачок помийте, розріжте, посоліть, натріть на середній терці. Якщо кабачок старенький, або має багато насіння, зріжте шкірку та очистіть його від серцевини.
- Додайте до натертого овоча яйце, борошно, трохи нарізаної зелені та спеції, пропущений через прес часник, розпушувач.
- Натріть половину сиру на терці, додайте до тіста.
- Якщо тісто дуже рідке, додайте ще борошна або ложку манки.
- Налийте до пательні середнього діаметра олію для смаження, викладіть тісто і розрівняйте лопаткою по сковороді.
- Посмажте овочевий млинець до румʼяності з обох сторін на середньому вогні.
- На основу для піци покладіть тонко порізаний томат та тертий сир. Можна додати ковбасу чи ще якийсь продукт, який ви хочете використати як начинку.
- Накрийте піцу кришкою та смажте на маленькому вогні 10 хвилин.
- До готової піци можна додати сезонну зелень.
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