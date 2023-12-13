Капуста "Пелюстка": класичний рецепт маринованої з буряком капусти від експерта

Маринована капуста з буряком, як її роблять в Україні називається "Пелюсткою" не даремно.Зовні порізані певним чином шматочки капусти рожевого кольору нагадують пелюстки троянди. Але це не тільки гарно, а й дуже смачно маринована капуста буде смачним доповненням для м'ясних, рибних, інших страв.

Рецептом, як замаринувати капусту з буряком ділиться кулінарний експерт Євген Клопотенко

Інгредієнти на трилітрову банку:

капуста - 1,5-2 кг,

буряк. попередньо запечений - 250-300 г,

часник - 5 зубчиків,

соняшникова олія - 3 ст.л,

Інгредієнти для маринаду на один літр води:

цукор - 4 ст. л,

столовий оцет 9% - 100 мл,

чорний перець - 5-6 горошин,

лавровий лист - 2-3 шт.,

сіль - 2 стол. л.

Приготування

Для маринаду:

Вилийте в каструлю один літр води, додайте дві столових ложки солі, чотири — цукру, лаврові листки та чорний перець.

Доведіть до кипіння, зменште вогонь та дочекайтеся розчинення солі й цукру.

Зніміть каструлю з плити та влийте оцет, перемішайте. Дайте маринаду трохи охолонути.

Підготуйте складові маринованої капусти:

Запечений в духовці буряк наріжте соломкою.

Зубчики часнику розчавіть пласкою стороною леза ножа.

Очищену від верхніх листочків капустину наріжте квадратними шматочками, щоб вони нагадували пелюстки.

У трилітрову банку викладайте, чергуючи шматочки капусти, буряк та зубчики часнику. Залийте теплим маринадом, зверху влийте олію та закрийте кришкою. Олія повинна запобігти утворенню плісняви ​​та розмноженню бактерій.

Поставте банку в темному сухому місці за кімнатної температури. Через 3-5 діб капусту для зберігання перестави у холодильник чи інше прохолодне місце. Зберігати таку капусту можна в залежності від температури 1,5-2 місяці.

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