Капуста "Пелюстка": класичний рецепт маринованої з буряком капусти від експерта

Як приготувати найсмачнішу капусту "Пелюстка" по-українськи
Маринована капуста з буряком, як її роблять в Україні називається "Пелюсткою" не даремно.Зовні порізані певним чином шматочки капусти рожевого кольору нагадують пелюстки троянди. Але це не тільки гарно, а й дуже смачно маринована капуста буде смачним доповненням для м'ясних, рибних, інших страв.
Рецептом, як замаринувати капусту з буряком ділиться кулінарний експерт Євген Клопотенко
Інгредієнти на трилітрову банку:
- капуста - 1,5-2 кг,
- буряк. попередньо запечений - 250-300 г,
- часник - 5 зубчиків,
- соняшникова олія - 3 ст.л,
Інгредієнти для маринаду на один літр води:
- цукор - 4 ст. л,
- столовий оцет 9% - 100 мл,
- чорний перець - 5-6 горошин,
- лавровий лист - 2-3 шт.,
- сіль - 2 стол. л.
Приготування
Для маринаду:
- Вилийте в каструлю один літр води, додайте дві столових ложки солі, чотири — цукру, лаврові листки та чорний перець.
- Доведіть до кипіння, зменште вогонь та дочекайтеся розчинення солі й цукру.
- Зніміть каструлю з плити та влийте оцет, перемішайте. Дайте маринаду трохи охолонути.
Підготуйте складові маринованої капусти:
- Запечений в духовці буряк наріжте соломкою.
- Зубчики часнику розчавіть пласкою стороною леза ножа.
- Очищену від верхніх листочків капустину наріжте квадратними шматочками, щоб вони нагадували пелюстки.
У трилітрову банку викладайте, чергуючи шматочки капусти, буряк та зубчики часнику. Залийте теплим маринадом, зверху влийте олію та закрийте кришкою. Олія повинна запобігти утворенню плісняви та розмноженню бактерій.
Поставте банку в темному сухому місці за кімнатної температури. Через 3-5 діб капусту для зберігання перестави у холодильник чи інше прохолодне місце. Зберігати таку капусту можна в залежності від температури 1,5-2 місяці.
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