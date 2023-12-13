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Капуста "Пелюстка": класичний рецепт маринованої з буряком капусти від експерта

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
40 ккал
Дата публікації
Перегляди
347
Час на прочитання
2 хв
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Капуста "Пелюстка": класичний рецепт маринованої з буряком капусти від експерта

Капуста "Пелюстка"

Як приготувати найсмачнішу капусту "Пелюстка" по-українськи

Маринована капуста з буряком, як її роблять в Україні називається "Пелюсткою" не даремно.Зовні порізані певним чином шматочки капусти рожевого кольору нагадують пелюстки троянди. Але це не тільки гарно, а й дуже смачно маринована капуста буде смачним доповненням для м'ясних, рибних, інших страв. 

Рецептом, як замаринувати капусту з буряком ділиться кулінарний експерт Євген Клопотенко

Інгредієнти на трилітрову банку:

  • капуста  - 1,5-2 кг,
  • буряк. попередньо запечений - 250-300 г,
  • часник - 5 зубчиків, 
  • соняшникова олія - 3 ст.л,

Інгредієнти для маринаду на один літр води:

  • цукор - 4 ст. л,
  • столовий оцет 9% - 100 мл,
  • чорний перець - 5-6 горошин,
  • лавровий лист - 2-3 шт.,
  • сіль - 2 стол. л.

Приготування

Для маринаду:

  • Вилийте в каструлю  один літр води, додайте  дві столових ложки  солі, чотири — цукру, лаврові листки та чорний перець.
  • Доведіть до кипіння, зменште вогонь та дочекайтеся розчинення солі й цукру.
  • Зніміть каструлю з плити та влийте оцет, перемішайте. Дайте маринаду трохи охолонути.

Підготуйте складові маринованої капусти:

  • Запечений в духовці буряк наріжте соломкою.
  • Зубчики часнику розчавіть пласкою стороною леза ножа.
  • Очищену від верхніх листочків капустину наріжте квадратними шматочками, щоб вони нагадували пелюстки.

У трилітрову банку викладайте, чергуючи шматочки капусти, буряк та зубчики часнику. Залийте теплим маринадом, зверху влийте олію та закрийте кришкою. Олія повинна запобігти утворенню плісняви ​​та розмноженню бактерій.

Поставте банку в темному сухому місці за кімнатної температури. Через 3-5 діб капусту для зберігання перестави у холодильник чи інше прохолодне місце. Зберігати таку капусту можна в залежності від температури 1,5-2 місяці.

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Дата публікації
Перегляди
347
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