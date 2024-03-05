Капуста по-корейськи: рецепт пікантної закуски

Це пікантна хрумка закуска, яку багато хто любить, і варіант для тих, кому набридла звичайна квашена капуста. Особливий смак додають прянощі та часник. Капуста готується просто й легко, а виходить смачною і корисною. Для приготування наріжте капусту квадратами, залийте маринадом і залиште маринуватися на кілька годин.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 1 кг
- вода
- 100 мл
- морква
- 200 г
- часник
- 5 зубків
- оцет столовий 9%
- 4 ст. л.
- коріандр мелений
- 1 ч. л.
- перець чилі
- 1/2 ч. л.
- куркума
- 1/2 ч. л.
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- 1,5 ст. л.
- рослинна олія
- 80 г
- Капусту наріжте на квадратні шматочки.
- Моркву вимийте та очистьте. Натріть на тертці по-корейськи.
- Часник очистьте і дрібно наріжте.
- В каструлі з'єднайте капусту, моркву й часник. Посипте цукром. Перемішайте та злегка перетріть руками (капуста має пустити сік).
- До сотейника налийте воду, олію, оцет, додайте сіль, коріандр, перець і куркуму. Перемішайте. Доведіть до кипіння та одразу залийте капусту. Ще раз перемішайте. Покладіть тарілку на капусту і поставте гніт (наприклад, банку з водою). Накрийте рушником. Залиште в теплі на 10 годин або на ніч. Зберігайте в холодильнику.
Поради:
- Приправи використовуйте за власним смаком.
Читайте також:
- Вітамінний салат: рецепт корисної страви
- Сирні палички з кунжутом: рецепт смачної закуски
- Салат із сьомгою, яйцем та огірками: рецепт ефектної закуски