Капуста по-корейськи: рецепт пікантної закуски

Це пікантна хрумка закуска, яку багато хто любить, і варіант для тих, кому набридла звичайна квашена капуста. Особливий смак додають прянощі та часник. Капуста готується просто й легко, а виходить смачною і корисною. Для приготування наріжте капусту квадратами, залийте маринадом і залиште маринуватися на кілька годин.