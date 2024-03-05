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Капуста по-корейськи: рецепт пікантної закуски

Час приготування
10 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
57 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
348
Час на прочитання
1 хв
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Капуста по-корейськи: рецепт пікантної закуски

Капуста по-корейськи / Фото: Credits

Це пікантна хрумка закуска, яку багато хто любить, і варіант для тих, кому набридла звичайна квашена капуста. Особливий смак додають прянощі та часник. Капуста готується просто й легко, а виходить смачною і корисною. Для приготування наріжте капусту квадратами, залийте маринадом і залиште маринуватися на кілька годин.

Інгредієнти

капуста білокачанна
1 кг
вода
100 мл
морква
200 г
часник
5 зубків
оцет столовий 9%
4 ст. л.
коріандр мелений
1 ч. л.
перець чилі
1/2 ч. л.
куркума
1/2 ч. л.
цукор
1 ст. л.
сіль
1,5 ст. л.
рослинна олія
80 г
  1. Капусту наріжте на квадратні шматочки.
  2. Моркву вимийте та очистьте. Натріть на тертці по-корейськи.
  3. Часник очистьте і дрібно наріжте.
  4. В каструлі з'єднайте капусту, моркву й часник. Посипте цукром. Перемішайте та злегка перетріть руками (капуста має пустити сік).
  5. До сотейника налийте воду, олію, оцет, додайте сіль, коріандр, перець і куркуму. Перемішайте. Доведіть до кипіння та одразу залийте капусту. Ще раз перемішайте. Покладіть тарілку на капусту і поставте гніт (наприклад, банку з водою). Накрийте рушником. Залиште в теплі на 10 годин або на ніч. Зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • Приправи використовуйте за власним смаком.

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