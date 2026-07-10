Хрустка закуска з кабачків за 20 хвилин: готуємо цукині без смаження

Закуска з кабачків

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У розпал сезону кабачки та цукіні з’являються на кухні непомітно, але дуже швидко починають займати весь вільний простір. Коли традиційні смажені кружальця та численні порції млинців уже не викликають колишнього захоплення, виникає потреба у новому рішенні. Чудовою альтернативою гарячій плиті та важкій олії є приготування цукіні в сирому вигляді. У форматі легкого овочевого карпаччо цей овоч розкривається по-новому, свіжо, хрустко та без необхідності мити жирні сковорідки.

Необхідні інгредієнти

Для приготування 2–3 порцій цієї освіжаючої закуски знадобляться:

Молоді цукіні або кабачки — 1 великий або 2 невеликі плоди;

Свіжий лимонний сік — 1,5–2 ст. л. (також знадобиться трохи цедри);

Оливкова олія високої якості — 2–3 ст. l.;

Часник — 1 невеликий зубчик;

Фета, бринза або м’який крем-сир — 80–120 г;

Волоські горіхи, кедрові горішки або фісташки — 1–2 ст. л.;

Свіжа зелень (базилік, м’ята, кріп або петрушка) — невеличкий пучок;

Сіль та свіжомелений чорний перець — за смаком;

Пластівці чилі — за бажанням, для пікантності.

Особливості приготування

Овочі необхідно ретельно вимити та обсушити рушником. Для цієї страви підходять виключно молоді екземпляри з тонкою еластичною шкіркою та без сформованого насіння — очищати їх не потрібно. За допомогою звичайної овочечистки наріжте цукіні вздовж на довгі, майже прозорі стрічки. Якщо такого інструменту немає під рукою, можна скористатися гострим ножем і зробити максимально тонкі кружальця.

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Отримані овочеві стрічки перекладіть у глибоку миску, злегка посоліть і залиште на 7–10 хвилин. За цей час цукіні стануть м’якшими та виділять сік. Утворену рідину слід обов’язково злити, щоб готова закуска не стала занадто водянистою на тарілці.

Для заправки в окремій ємності з’єднайте оливкову олію, лимонний сік, подрібнений часник, чорний перець та дрібку цедри. За бажанням додайте гострі пластівці чилі. Отриманим соусом полийте стрічки цукіні та акуратно перемішайте їх руками або двома виделками, намагаючись не пошкодити ніжну структуру пасом.

Для створення естетичного вигляду викладіть стрічки цукіні на пласку тарілку вільними хвилями, уникаючи формування щільної маси. Зверху розкладіть шматочки фети або акуратні кульки крем-сиру. На завершення прикрасьте страву горіхами та дрібно порваною руками зеленню. Особливо вдало тут працює свіжа м’ята, яка в поєднанні з лимоном створює легкий літній настрій.

Перед подачею страву рекомендується витримати в холодильнику від 10 до 30 хвилин. За цей час овочі повністю просочаться маринадом, але збережуть приємний фірмовий хрускіт. Готувати закуску заздалегідь або залишати на кілька годин не варто, оскільки вона втратить пружність і свіжість.

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Корисні кулінарні поради

Не використовуйте багато часнику. Одного маленького зубчика цілком достатньо, щоб створити делікатний натяк на гостроту, не перебиваючи свіжість основних інгредієнтів.

Додавайте сіль помірно і краще наприкінці приготування, оскільки солоні види сиру (наприклад, фета) можуть легко перенаситити страву.

Замість фети чи козячого сиру можна використовувати ніжно-вершкову рікоту або звичайний сир. Для максимально легкого варіанту підійде заправка на основі густого грецького йогурту з додаванням трав та спецій.

Якщо цукіні здаються вам надто нейтральними, додайте у заправку кілька крапель рідкого меду. Для урізноманітнення текстури можна ввести тонкі слайси редиски, в’ялені томати, трохи свіжого огірка або замінити лимон соком лайма.

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Ця хрустка та соковита закуска є повністю самостійною стравою, проте вона чудово доповнює запечену рибу, біле м’ясо курки чи індички, тости із хрусткого хліба та молоду картоплю. Вона дозволяє отримати яскравий гастрономічний результат без утворення гори брудного посуду та виснажливого чергування біля гарячої плити.

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