Листкові рулетики з шинкою та сиром: простий рецепт смачної закуски

Приготуйте на сніданок апетитні хрусткі рулетики з шинкою та сиром. Їх люблять як діти, так і дорослі, вони чудово підійдуть до чаю, на обід чи перекус. Використовуйте куповане листкове тісто, а як начинку - шинку і сир. Страва смачна як у гарячому, так і у холодному вигляді.
Інгредієнти
- тісто листкове бездріжджове
- 250 г
- шинка
- 150 г
- сир твердий
- 150 г
- яйце
- 1 шт.
- кріп
- борошно
- кунжут
- Листкове тісто заздалегідь розморозьте.
- Шинку та твердий сир натріть на великій тертці. Кріп дрібно наріжте.
- На робочій поверхні, присипаній борошном, розкатайте тісто в прямокутний пласт. Розподіліть по ньому шинку, посипте сиром та кропом. Натисніть начинку долонями до тіста. Згорніть його рулетом та наріжте на маленькі рулетики шириною 2-3 см.
- Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, на відстані один від одного. Змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин.
Поради:
- Шинку можна замінити будь-якою ковбасою.
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