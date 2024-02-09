Листкові рулетики з шинкою та сиром: простий рецепт смачної закуски

Приготуйте на сніданок апетитні хрусткі рулетики з шинкою та сиром. Їх люблять як діти, так і дорослі, вони чудово підійдуть до чаю, на обід чи перекус. Використовуйте куповане листкове тісто, а як начинку - шинку і сир. Страва смачна як у гарячому, так і у холодному вигляді.