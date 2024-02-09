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Листкові рулетики з шинкою та сиром: простий рецепт смачної закуски

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
337 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
480
Час на прочитання
1 хв
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Листкові рулетики з шинкою та сиром: простий рецепт смачної закуски

Листкові рулетики з шинкою та сиром / Фото: Credits

Приготуйте на сніданок апетитні хрусткі рулетики з шинкою та сиром. Їх люблять як діти, так і дорослі, вони чудово підійдуть до чаю, на обід чи перекус. Використовуйте куповане листкове тісто, а як начинку - шинку і сир. Страва смачна як у гарячому, так і у холодному вигляді.

Інгредієнти

тісто листкове бездріжджове
250 г
шинка
150 г
сир твердий
150 г
яйце
1 шт.
кріп
борошно
кунжут
  1. Листкове тісто заздалегідь розморозьте.
  2. Шинку та твердий сир натріть на великій тертці. Кріп дрібно наріжте.
  3. На робочій поверхні, присипаній борошном, розкатайте тісто в прямокутний пласт. Розподіліть по ньому шинку, посипте сиром та кропом. Натисніть начинку долонями до тіста. Згорніть його рулетом та наріжте на маленькі рулетики шириною 2-3 см.
  4. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, на відстані один від одного. Змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом.
  5. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин.

Поради:

  • Шинку можна замінити будь-якою ковбасою.

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