М'ясні рулетики з картоплею та маринованими огірками: рецепт ефектної закуски

Такі рулетики стануть окрасою не лише сімейної вечері, а й святкового столу. Для цієї страви візьміть м'якоть свинини, а для начинки – картоплю та мариновані огірки. Скрутіть у рулетики і запікайте в духовці. Вони смакуватимуть не лише гарячими, а й холодними.
Інгредієнти
- свинина ошийок
- 600 г
- картопля
- 2-3 шт.
- огірки мариновані
- 3-4 шт.
- паприка солодка мелена
- 1 ч. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- аджика
- 1 ч. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- олія рослинна
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- М'ясо вимийте, обсушіть і наріжте пластами завтовшки трохи більше одного сантиметра. Прикрийте харчовою плівкою та відбийте з двох боків.
- Цибулю наріжте тонкими півкільцями. З'єднайте з м'ясом, додайте аджику, сметану, олію, перець і сіль. Добре все перемішайте руками. Залиште на 30 хвилин маринуватися.
- Картоплю почистьте, наріжте соломкою (як на картоплю фрі). Посипте паприкою, посоліть.
- Мариновані огірки наріжте брусочками.
- Викладайте на край м'яса цибулю з маринаду, брусочок огірка і 2-3 шматочки картоплі. Загорніть у рулетик і скріпіть дерев'яною шпажкою.
- Викладіть на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Перед подаванням витягніть із рулетиків шпажки.
Поради:
- Якщо у вас немає шпажок, зафіксуйте рулетики зубочистками.
Читайте також:
- Тушкована яловичина: ідеальний рецепт для холодної пори року
- Смажена яловичина з броколі: рецепт корисної та смачної страви
- Курка з чорним перцем: швидкий рецепт смачної страви