М'ясні рулетики з картоплею та маринованими огірками: рецепт ефектної закуски

Такі рулетики стануть окрасою не лише сімейної вечері, а й святкового столу. Для цієї страви візьміть м'якоть свинини, а для начинки – картоплю та мариновані огірки. Скрутіть у рулетики і запікайте в духовці. Вони смакуватимуть не лише гарячими, а й холодними.