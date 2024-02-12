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М'ясні рулетики з картоплею та маринованими огірками: рецепт ефектної закуски

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
196 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
556
Час на прочитання
1 хв
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М'ясні рулетики з картоплею та маринованими огірками: рецепт ефектної закуски

М'ясні рулетики з картоплею та маринованими огірками / Фото: Credits

Такі рулетики стануть окрасою не лише сімейної вечері, а й святкового столу. Для цієї страви візьміть м'якоть свинини, а для начинки – картоплю та мариновані огірки. Скрутіть у рулетики і запікайте в духовці. Вони смакуватимуть не лише гарячими, а й холодними.

Інгредієнти

свинина ошийок
600 г
картопля
2-3 шт.
огірки мариновані
3-4 шт.
паприка солодка мелена
1 ч. л.
цибуля ріпчаста
1 шт.
аджика
1 ч. л.
сметана
2 ст. л.
олія рослинна
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. М'ясо вимийте, обсушіть і наріжте пластами завтовшки трохи більше одного сантиметра. Прикрийте харчовою плівкою та відбийте з двох боків.
  2. Цибулю наріжте тонкими півкільцями. З'єднайте з м'ясом, додайте аджику, сметану, олію, перець і сіль. Добре все перемішайте руками. Залиште на 30 хвилин маринуватися.
  3. Картоплю почистьте, наріжте соломкою (як на картоплю фрі). Посипте паприкою, посоліть.
  4. Мариновані огірки наріжте брусочками.
  5. Викладайте на край м'яса цибулю з маринаду, брусочок огірка і 2-3 шматочки картоплі. Загорніть у рулетик і скріпіть дерев'яною шпажкою.
  6. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Перед подаванням витягніть із рулетиків шпажки.

Поради:

  • Якщо у вас немає шпажок, зафіксуйте рулетики зубочистками.

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