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Маринована бринза з маслинами: простий рецепт оригінальної закуски

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
326 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
329
Час на прочитання
1 хв
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Маринована бринза з маслинами: простий рецепт оригінальної закуски

Маринована бринза з маслинами / Фото: Credits

Маринована бринза – це пікантна закуска, яка урізноманітнить будь-яку страву, салати, бутерброди, а також ідеально підійде до келиху вина. Для приготування нам знадобляться бринза, маслини, оливкова олія та сушені трави. Чим довше бринза стоятиме в олії, тим смачнішою буде, а олію, що залишилася, використовуйте в салатах або замаринуйте м'ясо.

Інгредієнти

бринза
200 г
маслини
50 г
лимон (цедра)
1 шт.
часник
2 зубчики
суміш сушених томатів та базиліку
1 ст. л.
паприка солодка
1 ч. л.
запашний перець горошком
4 шт.
пластівці перцю чилі
1/4 ч. л.
олія оливкова
  1. Бринзу наріжте кубиками. Часник – великими часточками. Лимон промийте і обдайте окропом, а цедру лимона натріть на тертці.
  2. У чисту банку викладайте, чергуючи шарами, бринзу, маслини, цедру лимона, часник, суміш трав, паприку, перець горошком і пластівці чилі.
  3. Залийте гарячою (але не кип'яченою) оливковою олією. Накрийте кришкою, струсіть. Поставте в холодильник на день маринуватися.

Поради:

  • Олію можна використовувати соняшникову.
  • Маслини можна замінити оливками.
  • Маринувати в такий спосіб можна й інші сири, аналогічні за структурою.

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