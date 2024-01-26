Маринована бринза з маслинами: простий рецепт оригінальної закуски

Маринована бринза – це пікантна закуска, яка урізноманітнить будь-яку страву, салати, бутерброди, а також ідеально підійде до келиху вина. Для приготування нам знадобляться бринза, маслини, оливкова олія та сушені трави. Чим довше бринза стоятиме в олії, тим смачнішою буде, а олію, що залишилася, використовуйте в салатах або замаринуйте м'ясо.
Інгредієнти
- бринза
- 200 г
- маслини
- 50 г
- лимон (цедра)
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- суміш сушених томатів та базиліку
- 1 ст. л.
- паприка солодка
- 1 ч. л.
- запашний перець горошком
- 4 шт.
- пластівці перцю чилі
- 1/4 ч. л.
- олія оливкова
- Бринзу наріжте кубиками. Часник – великими часточками. Лимон промийте і обдайте окропом, а цедру лимона натріть на тертці.
- У чисту банку викладайте, чергуючи шарами, бринзу, маслини, цедру лимона, часник, суміш трав, паприку, перець горошком і пластівці чилі.
- Залийте гарячою (але не кип'яченою) оливковою олією. Накрийте кришкою, струсіть. Поставте в холодильник на день маринуватися.
Поради:
- Олію можна використовувати соняшникову.
- Маслини можна замінити оливками.
- Маринувати в такий спосіб можна й інші сири, аналогічні за структурою.
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