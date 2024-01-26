Маринована бринза з маслинами: простий рецепт оригінальної закуски

Маринована бринза – це пікантна закуска, яка урізноманітнить будь-яку страву, салати, бутерброди, а також ідеально підійде до келиху вина. Для приготування нам знадобляться бринза, маслини, оливкова олія та сушені трави. Чим довше бринза стоятиме в олії, тим смачнішою буде, а олію, що залишилася, використовуйте в салатах або замаринуйте м'ясо.