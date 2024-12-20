Намащування "За копійки": спробуйте замість червоної ікри на новорічний стіл

Такі бутерброди можна подавати навіть на святковий стіл — ваші гості будуть в захваті.

Інгредієнти хліб 6 скибочок солоні огірки 4 шт. морква 2 шт. часник 2 зубчика майонез або сметана 1 ст. ложка зелень, перець за смаком

Процес приготування:

Скибочки хліба потрібно розрізати навпіл, щоб вийшли невеликі трикутники. Обсмажити на вершковому маслі або на олії з двох боків. Солоні огірки натерти на тертці, обсмажити на олії і остудити. Також обсмажити натерту моркву до готовності. Змішати огірки, моркву, натертий на дрібній тертці часник, додати перець, свіжу зелень за смаком, розмішати все з майонезом або сметаною. Намастити рівним шаром отриману масу на грінки. Прикрасити зеленню.

Смачного! Готове намащування зберігати в холодильнику у закритому контейнері.