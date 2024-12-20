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Намащування "За копійки": спробуйте замість червоної ікри на новорічний стіл

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
23 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
599
Час на прочитання
1 хв
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Намащування "За копійки": спробуйте замість червоної ікри на новорічний стіл

Намащування "За копійки" (фото з сайту Смачненьке) / Фото: Фото з відкритих джерел

З цим намащуванням виходять надзвичайно смачні бутерброди.

Такі бутерброди можна подавати навіть на святковий стіл — ваші гості будуть в захваті.

Інгредієнти

хліб
6 скибочок
солоні огірки
4 шт.
морква
2 шт.
часник
2 зубчика
майонез або сметана
1 ст. ложка
зелень, перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Скибочки хліба потрібно розрізати навпіл, щоб вийшли невеликі трикутники. Обсмажити на вершковому маслі або на  олії з двох боків.
  2. Солоні огірки натерти на тертці, обсмажити на олії і остудити. Також обсмажити натерту моркву до готовності.
  3. Змішати огірки, моркву, натертий на дрібній тертці часник, додати перець, свіжу зелень за смаком, розмішати все з майонезом або сметаною.
  4. Намастити рівним шаром отриману масу на грінки. Прикрасити зеленню.

Смачного! Готове намащування зберігати в холодильнику у закритому контейнері.

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