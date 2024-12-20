Намащування "За копійки": спробуйте замість червоної ікри на новорічний стіл

З цим намащуванням виходять надзвичайно смачні бутерброди.
Такі бутерброди можна подавати навіть на святковий стіл — ваші гості будуть в захваті.
Інгредієнти
- хліб
- 6 скибочок
- солоні огірки
- 4 шт.
- морква
- 2 шт.
- часник
- 2 зубчика
- майонез або сметана
- 1 ст. ложка
- зелень, перець
- за смаком
Процес приготування:
- Скибочки хліба потрібно розрізати навпіл, щоб вийшли невеликі трикутники. Обсмажити на вершковому маслі або на олії з двох боків.
- Солоні огірки натерти на тертці, обсмажити на олії і остудити. Також обсмажити натерту моркву до готовності.
- Змішати огірки, моркву, натертий на дрібній тертці часник, додати перець, свіжу зелень за смаком, розмішати все з майонезом або сметаною.
- Намастити рівним шаром отриману масу на грінки. Прикрасити зеленню.
Смачного! Готове намащування зберігати в холодильнику у закритому контейнері.