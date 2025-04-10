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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
1 хв

Навіщо заливати оселедець кефіром: ви навіть не здогадуєтесь

Візьміть оселедець та кефір — отримайте найкращу закуску

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Маринад для оселедця з кефіру

Маринад для оселедця з кефіру

Оселедець можна не тільки солити, але й маринувати в кефірі. Це спосіб зробити рибу ніжнішою, надати їй м’якого кисломолочного смаку та аромату спецій. Такий метод може пом’якшити зайву солоність оселедця та збагатити його смакові якості, роблячи його оригінальною та корисною закускою.

Як приготувати кефірний маринад для оселедця

Для приготування маринаду, на півкілограму готового філе потрібно буде стакан кефіру, одна цибулина, по чайній ложці французької та гострої гірчиці, цукор — столова ложка та пів чайної ложки чорного перцю.

  • Філе соленого оселедця нарізати невеликими шматочками. Порізати цибулю півкільцями.

  • Змішати кефір із цукром, чорним перцем та двома видами гірчиці.

  • Викласти в маринад оселедець та цибулю, перемішати. Накрити та поставити в холодильник на 12 годин.

До маринованого оселедця якнайкраще підійте відварена картопля з вершковим маслом та кропом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
278
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