Запечений буряк: навіть ті, хто його не любить, попросять добавки

Запечений буряк

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Буряк найчастіше використовують для борщу, вінегрету та салатів. Проте він може бути й основою самостійної гарячої страви або незвичного гарніру.

Особливо вдалим виходить поєднання запеченого буряка з ріпчастою цибулею, часником та ароматними травами. Головна особливість рецепта — приготування у два етапи, що допомагає отримати м’які овочі з насиченим смаком.

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Інгредієнти для запеченого буряка

Для приготування знадобляться:

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буряк — 1 кг

ріпчаста цибуля — 2–3 шт.

часник — 4–5 зубків

адигейська сіль — 1 ч. л.

французькі трави — пів ч. л.

хмелі-сунелі — до смаку

чорний мелений перець — до смаку

олія — 5–6 ст. л.

Адигейську сіль за потреби можна замінити звичайною, додавши трохи сушеного часнику або інших улюблених приправ.

Як смачно запекти буряк у духовці

Підготуйте овочі. Буряк ретельно помийте, очистьте від шкірки та наріжте великими часточками приблизно однакового розміру. Цибулю також наріжте великими шматочками, а очищені зубки часнику розріжте навпіл.

Додайте приправи. Перекладіть овочі у велику миску, посипте сіллю, французькими травами, хмелі-сунелі та чорним перцем. Полийте олією і добре перемішайте.

Поставте до духовки. Викладіть овочеву суміш у жаростійку форму, накрийте фольгою та запікайте за температури 180 °C приблизно 60 хвилин.

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Доведіть до готовності. Зніміть фольгу, обережно перемішайте овочі та поверніть форму в духовку ще на 30 хвилин. За цей час зайва волога випарується, а шматочки злегка підрум’яняться.

Перевірте буряк ножем або виделкою. Якщо він легко проколюється, страва готова. Якщо ж шматочки залишаються твердими, продовжте запікання ще на кілька хвилин.

Загальний час приготування становить орієнтовно півтори години, проте може змінюватися залежно від розміру шматочків та особливостей духовки.

Чому буряк запікають у два етапи

Спочатку овочі готуються під фольгою, яка допомагає утримувати вологу всередині форми. Завдяки цьому навіть тверді шматочки буряка поступово розм’якшуються.

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Після зняття фольги поверхня овочів підсушується, а смак стає концентрованішим.

Такий спосіб дозволяє отримати ніжний буряк, який не перетворюється на водянисту масу.

З чим подавати запечений буряк

Готова страва добре поєднується з куркою, рибою, котлетами та іншими м’ясними стравами.

Подавати її можна як гарячою, так й охолодженою. Перед подаванням за бажанням додайте свіжу петрушку або кріп.

Якщо хочеться зробити смак цікавішим, можна злегка скропити овочі лимонним соком чи бальзамічним оцтом. Легка кислинка добре врівноважує солодкість буряка.

Для поживнішого варіанту страву можна доповнити фетою або бринзою. Солонуватий сир створить приємний контраст із запеченими овочами.

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