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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
340
Час на прочитання
1 хв

Найбюджетніше закушування з крабових паличок на святковий стіл: готується за 10 хвилин, а виходить дуже смачно

Крабові палички часто використовуються для приготування смачних і бюджетних страв на святковий стіл.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
27 хвилин
Харчова цінність на 100 г
151 ккал
Закушування з крабових паличок: рецепт

Закушування з крабових паличок: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Спробуйте це ситне і дуже просте намащення з крабовими паличками і яйцями. Рецептом поділилася в своєму Instagram кулінарна блогерка.

Інгредієнти

курячі яйця
2 шт.
крем-сир (наприклад, Філадельфія)
2 ст. ложки
авокадо
½ шт.
помідори черрі
6-8 шт.
крабові палички
150 г
темний хліб
3-4 шм.
вершкове масло
для підсмажування
сіль, перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Скибочки темного хліба підсмажуємо на вершковому маслі до золотистої скоринки й хрумкої текстури.

  2. Тим часом варені яйця натираємо на дрібній тертці, додаємо дрібно нарізані крабові палички й соковиті помідори черрі. Приправляємо суміш сіллю, перцем і сушеним часником, після чого додаємо крем-сир і ретельно перемішуємо до однорідної маси.

  3. На підсмажений хліб викладаємо тонкі скибки авокадо, а поверх — щедру порцію приготованої намазки. Страва готова до подачі одразу після збирання.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
340
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