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- Закуски
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Найбюджетніше закушування з крабових паличок на святковий стіл: готується за 10 хвилин, а виходить дуже смачно
Крабові палички часто використовуються для приготування смачних і бюджетних страв на святковий стіл.
Спробуйте це ситне і дуже просте намащення з крабовими паличками і яйцями. Рецептом поділилася в своєму Instagram кулінарна блогерка.
Інгредієнти
- курячі яйця
- 2 шт.
- крем-сир (наприклад, Філадельфія)
- 2 ст. ложки
- авокадо
- ½ шт.
- помідори черрі
- 6-8 шт.
- крабові палички
- 150 г
- темний хліб
- 3-4 шм.
- вершкове масло
- для підсмажування
- сіль, перець
- за смаком
Процес приготування:
Скибочки темного хліба підсмажуємо на вершковому маслі до золотистої скоринки й хрумкої текстури.
Тим часом варені яйця натираємо на дрібній тертці, додаємо дрібно нарізані крабові палички й соковиті помідори черрі. Приправляємо суміш сіллю, перцем і сушеним часником, після чого додаємо крем-сир і ретельно перемішуємо до однорідної маси.
На підсмажений хліб викладаємо тонкі скибки авокадо, а поверх — щедру порцію приготованої намазки. Страва готова до подачі одразу після збирання.
Смачного!