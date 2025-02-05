Найсмачніший маринад для соління скумбрії: як приготувати рибу, щоб всі були в захваті

Скумбрія – це не просто риба, а справжня знахідка для любителів смачної та ароматної їжі. Вона чудово вбирає спеції, легко готується і завжди виходить соковитою. Якщо ви шукаєте спосіб приготувати скумбрію так, щоб вона вразила своїм смаком, цей рецепт саме для вас. Завдяки вдалому поєднанню спецій і правильному маринуванню риба виходить особливо ніжною, пряною і ароматною.

Цей рецепт відрізняється простотою, але при цьому дає неймовірний результат – скумбрія виходить настільки смачною, що неможливо зупинитися після першого шматочка.

Що знадобиться для приготування

Для цього рецепту потрібні найпростіші інгредієнти, які знайдуться в кожній кухні.

Інгредієнти:

Скумбрія – 3 середні рибини, (1.5 кг)

Вода – 1 літр

Сіль – 4 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Лавровий лист – 3-4 шт.

Чорний перець горошком – 10-12 шт.

Запашний перець горошком – 9-10 шт.

Гвоздика – 5-6 бутонів

Зерниста гірчиця – 2 ст.л.

– 2 ст.л. Насіння коріандру - 1 ч..л.

Таке поєднання спецій дозволяє створити ідеальний баланс смаків, де кожна пряність доповнює іншу, роблячи рибу насиченою, ароматною та пряною.

Покроковий рецепт приготування скумбрії

1. Підготовка риби

Скумбрію добре промити під проточною водою. Видаліть голову, нутрощі та чорну плівку всередині черева – саме вона може надавати гіркуватий присмак. Після цього ще раз ретельно промийте рибу та обсушіть паперовими рушниками.

2. Приготування маринаду

У каструлю налийте 1 літр води, додайте сіль, цукор, лавровий лист, чорний і запашний перець, гвоздику та гірчичні зерна. Доведіть суміш до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 2-3 хвилини, щоб спеції віддали свій аромат. Потім зніміть каструлю з вогню і дайте маринаду повністю охолонути.

3. Маринування скумбрії

Рибу викласти в ємність і залити зверху розсолом. Поставити маринуватися на пару діб в холодильник. Якщо скумбрія буде порізана на шматки, достатньо 1 доби, для цілої риби потрібно більше часу для маринування.

4. Як подавати скумбрію

Після маринування рибу потрібно дістати з маринаду, витерти насухо паперовими рушниками, нарізати на порційні шматочки. Ця скумбрія чудово поєднується з відвареною картоплею, свіжими овочами, зеленню та житнім хлібом. Перед подачею можна скропити рибу лимонним соком або додати трохи олії, щоб ще більше підкреслити її смак.

Тримати рибу потрібно в холодильнику.

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