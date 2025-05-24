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- Закуски
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Неймовірно смачне закушування з пекінської капусти: так ви ще точно не готували
Хрусткі на дотик ззовні і ніжні всередині рулети з пекінської капусти перетворяться на вишукану родзинку вашого домашнього меню. Їх приготування не забере багато часу, а смак легко змагатиметься з кулінарією найкращих ресторанів.
Рулетики з пекінської капусти, ніжні всередині і хрусткі зовні, неодмінно стануть родзинкою вашого домашнього столу. Готуються вони легко і швидко, а їхній смак не поступається ресторанним делікатесам.
Інгредієнти
- пекінська капуста
- 1 шт.
- курячі яйця
- 3 шт.
- панірувальні сухарі
- 100 г
- картопля
- 3 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- солодкий перець
- 1 шт.
- сухий часник
- за смаком
- сіль
- за смаком
- олія
- для смаження
Процес приготування:
Процес приготування рулетиків починається з акуратного відокремлення листя пекінської капусти. Їх викладають у спеціальну форму для запікання, заливають окропом і залишають на 15–20 хвилин, щоб листя стало м’яким і гнучким.
Далі очищують картоплю, нарізають на дрібні кубики і відварюють до готовності. Потім картоплю розминають у ніжне пюре.
Ріпчасту цибулю нарізають дрібними кубиками, так само подрібнюють і болгарський перець. Моркву натирають на дрібній тертці.
На розігріту сковороду наливають трохи рослинної олії, спочатку обсмажують цибулю до прозорого стану, після чого додають моркву та болгарський перець і тушкують разом.
Отриману овочеву засмажку викладають у миску з картопляним пюре, додають сіль та сушений часник, ретельно перемішують усі інгредієнти.
У товстій частині листя пекінської капусти роблять надріз, після чого на центр кладуть начинку і акуратно загортають у компактний рулет.
В окремій мисці збивають курячі яйця до однорідної консистенції. Кожен рулет спершу занурюють у яєчну суміш, а потім ретельно обкачують у панірувальних сухарях. На добре розігрітій сковороді рулети обсмажують з обох сторін до хрумкої золотистої скоринки.
Смачного!