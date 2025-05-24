Неймовірно смачне закушування з пекінської капусти: так ви ще точно не готували

Закушування з пекінської капусти: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Рулетики з пекінської капусти, ніжні всередині і хрусткі зовні, неодмінно стануть родзинкою вашого домашнього столу. Готуються вони легко і швидко, а їхній смак не поступається ресторанним делікатесам.

Процес приготування:

Процес приготування рулетиків починається з акуратного відокремлення листя пекінської капусти. Їх викладають у спеціальну форму для запікання, заливають окропом і залишають на 15–20 хвилин, щоб листя стало м’яким і гнучким.

Далі очищують картоплю, нарізають на дрібні кубики і відварюють до готовності. Потім картоплю розминають у ніжне пюре.

Ріпчасту цибулю нарізають дрібними кубиками, так само подрібнюють і болгарський перець. Моркву натирають на дрібній тертці.

На розігріту сковороду наливають трохи рослинної олії, спочатку обсмажують цибулю до прозорого стану, після чого додають моркву та болгарський перець і тушкують разом.

Отриману овочеву засмажку викладають у миску з картопляним пюре, додають сіль та сушений часник, ретельно перемішують усі інгредієнти.

У товстій частині листя пекінської капусти роблять надріз, після чого на центр кладуть начинку і акуратно загортають у компактний рулет.