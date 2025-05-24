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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Неймовірно смачне закушування з пекінської капусти: так ви ще точно не готували

Хрусткі на дотик ззовні і ніжні всередині рулети з пекінської капусти перетворяться на вишукану родзинку вашого домашнього меню. Їх приготування не забере багато часу, а смак легко змагатиметься з кулінарією найкращих ресторанів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
81 ккал
Закушування з пекінської капусти: рецепт

Закушування з пекінської капусти: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Рулетики з пекінської капусти, ніжні всередині і хрусткі зовні, неодмінно стануть родзинкою вашого домашнього столу. Готуються вони легко і швидко, а їхній смак не поступається ресторанним делікатесам.

Інгредієнти

пекінська капуста
1 шт.
курячі яйця
3 шт.
панірувальні сухарі
100 г
картопля
3 шт.
цибуля
1 шт.
морква
1 шт.
солодкий перець
1 шт.
сухий часник
за смаком
сіль
за смаком
олія
для смаження

Процес приготування:

  1. Процес приготування рулетиків починається з акуратного відокремлення листя пекінської капусти. Їх викладають у спеціальну форму для запікання, заливають окропом і залишають на 15–20 хвилин, щоб листя стало м’яким і гнучким.

  2. Далі очищують картоплю, нарізають на дрібні кубики і відварюють до готовності. Потім картоплю розминають у ніжне пюре.

  3. Ріпчасту цибулю нарізають дрібними кубиками, так само подрібнюють і болгарський перець. Моркву натирають на дрібній тертці.

  4. На розігріту сковороду наливають трохи рослинної олії, спочатку обсмажують цибулю до прозорого стану, після чого додають моркву та болгарський перець і тушкують разом.

  5. Отриману овочеву засмажку викладають у миску з картопляним пюре, додають сіль та сушений часник, ретельно перемішують усі інгредієнти.

  6. У товстій частині листя пекінської капусти роблять надріз, після чого на центр кладуть начинку і акуратно загортають у компактний рулет.

  7. В окремій мисці збивають курячі яйця до однорідної консистенції. Кожен рулет спершу занурюють у яєчну суміш, а потім ретельно обкачують у панірувальних сухарях. На добре розігрітій сковороді рулети обсмажують з обох сторін до хрумкої золотистої скоринки.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
81
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