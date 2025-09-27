- Дата публікації
Неймовірно соковиті баклажани за лічені хвилини: проста начинка, від якої дух захоплює
Простий рецепт, що підходить для обіду чи вечері.
Приготуйте соковиті баклажани з курячим фаршем, фетою та зеленню.
Інгредієнти
- баклажани
- 4 шт.
- курячий фарш
- 200 г
- цибуля
- 1 шт.
- фета
- 150 г
- сіль і перець
- за смаком
- зелень
- 30 г
Процес приготування:
Розріжте баклажани навпіл і зробіть хрестоподібні надрізи в м’якоті. Викладіть їх на деко і запікайте в розігрітій до 180 °C духовці близько 20 хвилин до легкої м’якості.
Поки баклажани запікаються, дрібно наріжте цибулю та зелень. На сковороді обсмажте курячий фарш разом із цибулею до повної готовності, додайте сіль, перець, зелень та шматочки фети, ретельно перемішайте.
Вийміть м’якоть із запечених баклажанів і з’єднайте її з фаршем. Наповніть половинки баклажанів отриманою начинкою і поверніть у духовку ще на 20 хвилин, щоб страва стала соковитою й ароматною.
Смачного!