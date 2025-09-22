- Дата публікації
Неймовірний крабовий рулет за 10 хвилин: смачне закушування, яке гості з’їдають швидше, ніж "Олів’є"
Шукаєте закушування, яке злетить зі столу першим? Спробуйте крабовий рулет — ніжну та ароматну смакоту, що готується всього за 10 хвилин і зникає швидше за класичне “Олів’є”.
Жодних складних соусів і годин на випікання — лише прості інгредієнти, які знайдуться майже в кожному холодильнику. У підсумку отримаєте закушування, яке легко нарізати на ідеальні порційні шматочки, що виглядають так, ніби щойно подані в ресторані. Рецептом поділилися на сайті “Одна хвилина”.
Інгредієнти
- крабові палички
- 1 паковання
- яйця
- 2 шт.
- плавлений сирок
- 100 г
- майонез
- за смаком
- зелень
- за смаком
Процес приготування:
Спершу натріть круто зварені яйця на дрібній тертці. Додайте до них сир і трохи майонезу, щоб маса стала ніжною, кремовою та легкою. Для свіжості можна додати подрібнений кріп або петрушку — зелень робить закуску живою і ароматною.
Крабові палички обережно розгорніть у тонкі пластинки. Якщо вони трохи пружні, дайте їм кілька хвилин постояти при кімнатній температурі — так їх буде легше формувати. На кожну паличку викладіть тонкий шар начинки і акуратно згорніть у рулетик. Секрет ідеального рулету — не переборщити з майонезом, щоб він не витікав.
Готові рулетики викладіть на тарілку і прикрасьте гілочкою зелені. Закушення готове! Не дивуйтесь, якщо саме ці рулетики першими зникнуть зі столу: вони поєднують ніжність, свіжість і легкий морський смак, що робить їх неймовірно привабливими для гостей.
Смачного!