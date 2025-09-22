ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Неймовірний крабовий рулет за 10 хвилин: смачне закушування, яке гості з’їдають швидше, ніж "Олів’є"

Шукаєте закушування, яке злетить зі столу першим? Спробуйте крабовий рулет — ніжну та ароматну смакоту, що готується всього за 10 хвилин і зникає швидше за класичне “Олів’є”.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
209 ккал
Рулет з крабових паличок: рецепт (фото з сайту Одна хвилина)

Рулет з крабових паличок: рецепт (фото з сайту Одна хвилина) / © Фото з відкритих джерел

Жодних складних соусів і годин на випікання — лише прості інгредієнти, які знайдуться майже в кожному холодильнику. У підсумку отримаєте закушування, яке легко нарізати на ідеальні порційні шматочки, що виглядають так, ніби щойно подані в ресторані. Рецептом поділилися на сайті “Одна хвилина”.

Інгредієнти

крабові палички
1 паковання
яйця
2 шт.
плавлений сирок
100 г
майонез
за смаком
зелень
за смаком

Процес приготування:

  1. Спершу натріть круто зварені яйця на дрібній тертці. Додайте до них сир і трохи майонезу, щоб маса стала ніжною, кремовою та легкою. Для свіжості можна додати подрібнений кріп або петрушку — зелень робить закуску живою і ароматною.

  2. Крабові палички обережно розгорніть у тонкі пластинки. Якщо вони трохи пружні, дайте їм кілька хвилин постояти при кімнатній температурі — так їх буде легше формувати. На кожну паличку викладіть тонкий шар начинки і акуратно згорніть у рулетик. Секрет ідеального рулету — не переборщити з майонезом, щоб він не витікав.

  3. Готові рулетики викладіть на тарілку і прикрасьте гілочкою зелені. Закушення готове! Не дивуйтесь, якщо саме ці рулетики першими зникнуть зі столу: вони поєднують ніжність, свіжість і легкий морський смак, що робить їх неймовірно привабливими для гостей.

Смачного!

