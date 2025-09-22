Неймовірний крабовий рулет за 10 хвилин: смачне закушування, яке гості з’їдають швидше, ніж "Олів’є"

Жодних складних соусів і годин на випікання — лише прості інгредієнти, які знайдуться майже в кожному холодильнику. У підсумку отримаєте закушування, яке легко нарізати на ідеальні порційні шматочки, що виглядають так, ніби щойно подані в ресторані. Рецептом поділилися на сайті “Одна хвилина”.

Процес приготування:

Спершу натріть круто зварені яйця на дрібній тертці. Додайте до них сир і трохи майонезу, щоб маса стала ніжною, кремовою та легкою. Для свіжості можна додати подрібнений кріп або петрушку — зелень робить закуску живою і ароматною.

Крабові палички обережно розгорніть у тонкі пластинки. Якщо вони трохи пружні, дайте їм кілька хвилин постояти при кімнатній температурі — так їх буде легше формувати. На кожну паличку викладіть тонкий шар начинки і акуратно згорніть у рулетик. Секрет ідеального рулету — не переборщити з майонезом, щоб він не витікав.