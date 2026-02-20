- Дата публікації
- Закуски
- 197
- 1 хв
Ніхто не очікував: кілька в томаті з плавленим сирком перетворюється на ідеальне закушування для будь-якого застілля
Кілька в томаті з плавленим сирком — це саме та страва, яка одразу привертає увагу на столі. Хоча рецепт неймовірно простий, смак виходить насиченим і несподівано цікавим. Саме тому ця закуска однаково доречна як для буденних обідів, так і для святкових вечер.
Поєднання легкої кислинки томатного соусу з ніжною, м’якою текстурою плавленого сиру створює гармонійний смаковий баланс, який подобається навіть тим, хто зазвичай уникає риби. Рецептом поділилися на сайті «Сенсація».
Інгредієнти
- кілька в томаті
- 250 г
- плавлений сирок
- 100 г
- часник
- 1 зубчик
- цибуля
- 1 шт.
- олія
- 1-2 ст. ложки
- сіль, перець, улюблені спеції
- за смаком
- зелень для прикрашання
- за бажанням
Процес приготування:
Кільку подрібнити виделкою. Плавлений сир натерти. Поєднати.
Додати часник, дрібно нарізану цибулю, посолити, поперчити, додати улюблені спеції.
На шматок хліба викласти трохи начинки. На сковороді розігріти олію і смажити до золотистої скоринки кілька хвилин. Перед подаванням прикрасити зеленню.
Смачного!