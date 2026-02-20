ТСН у соціальних мережах

197
1 хв

Ніхто не очікував: кілька в томаті з плавленим сирком перетворюється на ідеальне закушування для будь-якого застілля

Кілька в томаті з плавленим сирком — це саме та страва, яка одразу привертає увагу на столі. Хоча рецепт неймовірно простий, смак виходить насиченим і несподівано цікавим. Саме тому ця закуска однаково доречна як для буденних обідів, так і для святкових вечер.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
4 хвилини
173 ккал
Кілька в томаті з плавленим сирком: рецепт

Кілька в томаті з плавленим сирком: рецепт / © Pixabay

Поєднання легкої кислинки томатного соусу з ніжною, м’якою текстурою плавленого сиру створює гармонійний смаковий баланс, який подобається навіть тим, хто зазвичай уникає риби. Рецептом поділилися на сайті «Сенсація».

Інгредієнти

кілька в томаті
250 г
плавлений сирок
100 г
часник
1 зубчик
цибуля
1 шт.
олія
1-2 ст. ложки
сіль, перець, улюблені спеції
за смаком
зелень для прикрашання
за бажанням

Процес приготування:

  1. Кільку подрібнити виделкою. Плавлений сир натерти. Поєднати.

  2. Додати часник, дрібно нарізану цибулю, посолити, поперчити, додати улюблені спеції.

  3. На шматок хліба викласти трохи начинки. На сковороді розігріти олію і смажити до золотистої скоринки кілька хвилин. Перед подаванням прикрасити зеленню.

Смачного!

197
