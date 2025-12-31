ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Новорічні роли без рису: готуємо легко з огірком

Якщо гості вже на порозі, пропонуємо приготувати це просте закушування, яке сподобається всім.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
Роли на Новий рік: швидкий рецепт

Роли на Новий рік: швидкий рецепт / © unsplash.com

Розповідаємо, як легко приготувати святкові роли до новорічного столу — і зовсім без рису, адже готуватимемо оригінальним способом.

Інгредієнти

малосольна червона риба
150 г
Крем сир
120 г
свіжа зелень
пучок
огірок
1 довгий

Процес приготування:

  1. У огірка зрізаємо кінчики, а сам овоч нарізаємо тонкими довгими скибочками — зручніше всього це робити за допомогою овочечистки.

  2. Готуємо начинку: рибу очищаємо від кісток і дрібно нарізаємо, зелень теж подрібнюємо. Змішуємо рибу, зелень і кремовий сир.

  3. Кожну скибочку огірка щедро змащуємо начинкою і скручуємо в рол.

Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie