- Закуски
- 71
- 1 хв
Новорічні роли без рису: готуємо легко з огірком
Якщо гості вже на порозі, пропонуємо приготувати це просте закушування, яке сподобається всім.
Розповідаємо, як легко приготувати святкові роли до новорічного столу — і зовсім без рису, адже готуватимемо оригінальним способом.
Інгредієнти
- малосольна червона риба
- 150 г
- Крем сир
- 120 г
- свіжа зелень
- пучок
- огірок
- 1 довгий
Процес приготування:
У огірка зрізаємо кінчики, а сам овоч нарізаємо тонкими довгими скибочками — зручніше всього це робити за допомогою овочечистки.
Готуємо начинку: рибу очищаємо від кісток і дрібно нарізаємо, зелень теж подрібнюємо. Змішуємо рибу, зелень і кремовий сир.
Кожну скибочку огірка щедро змащуємо начинкою і скручуємо в рол.
Смачного!