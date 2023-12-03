Масляне м'ясо для бутербродів: рецепт оригінальної закуски

Приготовлене м'ясо стане смачною і корисною альтернативою ковбасі з магазину. Воно довго зберігається в холодильнику. А ще залишається половина каструлі "м'ясного масла", яке протягом робочого тижня дозволить вам легко та швидко зварити смачні й легкі супи – додавши картоплю, моркву або макарони та столову ложку м'ясного масла, ви отримаєте першу страву з апетитним ароматом і кольором.