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Масляне м'ясо для бутербродів: рецепт оригінальної закуски

Час приготування
2 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
350 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
105
Час на прочитання
1 хв
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Масляне м'ясо для бутербродів: рецепт оригінальної закуски

Масляне м'ясо для бутербродів / Фото: Credits

Приготовлене м'ясо стане смачною і корисною альтернативою ковбасі з магазину. Воно довго зберігається в холодильнику. А ще залишається половина каструлі "м'ясного масла", яке протягом робочого тижня дозволить вам легко та швидко зварити смачні й легкі супи – додавши картоплю, моркву або макарони та столову ложку м'ясного масла, ви отримаєте першу страву з апетитним ароматом і кольором.

Інгредієнти

м'ясо свиняче (нежирне)
700 г
вершкове масло
300 г
лавровий лист
1 шт.
перець чорний горошком
6 шт.
сіль
  1. М'ясо й масло викладіть до невеликої каструлі, залийте водою.
  2. Доведіть до кипіння, піну зніміть шумівкою.
  3. Посоліть, додайте лавровий лист і перець.
  4. Варіть дві години на повільному вогні.
  5. Дайте йому охолонути в каструлі. Зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • М'ясо можна використовувати будь-яке.

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Дата публікації
Перегляди
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