Масляне м'ясо для бутербродів: рецепт оригінальної закуски

Приготовлене м'ясо стане смачною і корисною альтернативою ковбасі з магазину. Воно довго зберігається в холодильнику. А ще залишається половина каструлі "м'ясного масла", яке протягом робочого тижня дозволить вам легко та швидко зварити смачні й легкі супи – додавши картоплю, моркву або макарони та столову ложку м'ясного масла, ви отримаєте першу страву з апетитним ароматом і кольором.
Інгредієнти
- м'ясо свиняче (нежирне)
- 700 г
- вершкове масло
- 300 г
- лавровий лист
- 1 шт.
- перець чорний горошком
- 6 шт.
- сіль
- М'ясо й масло викладіть до невеликої каструлі, залийте водою.
- Доведіть до кипіння, піну зніміть шумівкою.
- Посоліть, додайте лавровий лист і перець.
- Варіть дві години на повільному вогні.
- Дайте йому охолонути в каструлі. Зберігайте в холодильнику.
Поради:
- М'ясо можна використовувати будь-яке.
Читайте також:
- Як приготувати домашні сосиски: простий рецепт
- Свинячі реберця, запечені в пиві: класичний рецепт
- Свинина, тушкована з грибами, у сметанному соусі: класичний рецепт
- Сало в лушпинні цибулі з чорносливом: оригінальний рецепт