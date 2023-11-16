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Оригінальний рецепт бутерброда з перцем від Ольги Мартиновської

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
548 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
120
Час на прочитання
1 хв
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Оригінальний рецепт бутерброда з перцем від Ольги Мартиновської

Бутерброд із перцем / Фото: Credits

Бутерброди — одне з найпопулярніших рішень для перекусу. Українська шеф-кухарка Ольга Мартиновська запропонувала простий і смачний варіант із перцем.

Інгредієнти

перець капі
1 шт.
часник
1 голівка
крем-сир
70 г
тунець в олії
70 г
лайм
1 шт.
кінза
1 пучок
зелена цибуля
перець чорний мелений
сіль
хліб

Приготування:

  1. Помийте та запечіть перці капі й голівку часнику в розігрітій до 200°С духовці 15-17 хв.
  2. Коли перці охолонуть, зніміть шкірку, зробіть поздовжній надріз та обережно виберіть зернята.
  3. Змішайте крем-сир і тунець в олії у співвідношенні 1:1.
  4. Додайте до суміші рублену кінзу, трохи зеленої цибулі, сік і цедру лайма, сіль, перець. Перемішайте виделкою, в жодному разі не блендеріть.
  5. Із хліба на заквасці зробіть грінки, намастіть їх запеченим часником.
  6. Розкрийте перець і наповніть його намащенням, закрийте та викладіть на грінку.

Подавайте такі перці, як холодну закуску, з рожевим вином.

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Дата публікації
Перегляди
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