Оригінальний рецепт бутерброда з перцем від Ольги Мартиновської

Бутерброди — одне з найпопулярніших рішень для перекусу. Українська шеф-кухарка Ольга Мартиновська запропонувала простий і смачний варіант із перцем.
Інгредієнти
- перець капі
- 1 шт.
- часник
- 1 голівка
- крем-сир
- 70 г
- тунець в олії
- 70 г
- лайм
- 1 шт.
- кінза
- 1 пучок
- зелена цибуля
- перець чорний мелений
- сіль
- хліб
Приготування:
- Помийте та запечіть перці капі й голівку часнику в розігрітій до 200°С духовці 15-17 хв.
- Коли перці охолонуть, зніміть шкірку, зробіть поздовжній надріз та обережно виберіть зернята.
- Змішайте крем-сир і тунець в олії у співвідношенні 1:1.
- Додайте до суміші рублену кінзу, трохи зеленої цибулі, сік і цедру лайма, сіль, перець. Перемішайте виделкою, в жодному разі не блендеріть.
- Із хліба на заквасці зробіть грінки, намастіть їх запеченим часником.
- Розкрийте перець і наповніть його намащенням, закрийте та викладіть на грінку.
Подавайте такі перці, як холодну закуску, з рожевим вином.
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