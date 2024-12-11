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Оселедець по-селянськи: бюджетне закушування на святковий стіл

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
220 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
7
Час на прочитання
1 хв
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Оселедець по-селянськи: бюджетне закушування на святковий стіл

Оселедець по-селянськи / Фото: pixabay.com

Якщо ви шукаєте недороге, але смачне закушування для вашого святкового столу, спробуйте приготувати цей рецепт.

Дуже смачна, корисна і ароматна страва, яка не потребує великої кількіості інгредієнтів. Вона точно стане окрасою вашого святкового столу.

Інгредієнти

філе оселедця
2 шт.
помідор
1-2 шт.
ріпчаста цибуля
1/2 шт.
чорний мелений перець
за смаком
олія
1 ч. ложка
батон
1 шт.

Процес приготування:

  1. Помідор нарізати маленькими кубиками, філе оселедця нарізати невеликими шматками. Цибулю подрібнити.
  2. В мисці змішати всі інгредієнти, посипати чорним меленим перцем. Додати олію і ще раз перемішати.
  3. Сковороду змастити і шматочки батона обсмажити до золотистої скоринки з обох боків. Викласти на шматочки салат з оселедця та помідорів.

За бажання ви можете прикрасити кожен шматок батона гірчицею в зернах і зеленню. Смачного!

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