Оселедець по-селянськи: бюджетне закушування на святковий стіл

Якщо ви шукаєте недороге, але смачне закушування для вашого святкового столу, спробуйте приготувати цей рецепт.
Дуже смачна, корисна і ароматна страва, яка не потребує великої кількіості інгредієнтів. Вона точно стане окрасою вашого святкового столу.
Інгредієнти
- філе оселедця
- 2 шт.
- помідор
- 1-2 шт.
- ріпчаста цибуля
- 1/2 шт.
- чорний мелений перець
- за смаком
- олія
- 1 ч. ложка
- батон
- 1 шт.
Процес приготування:
- Помідор нарізати маленькими кубиками, філе оселедця нарізати невеликими шматками. Цибулю подрібнити.
- В мисці змішати всі інгредієнти, посипати чорним меленим перцем. Додати олію і ще раз перемішати.
- Сковороду змастити і шматочки батона обсмажити до золотистої скоринки з обох боків. Викласти на шматочки салат з оселедця та помідорів.
За бажання ви можете прикрасити кожен шматок батона гірчицею в зернах і зеленню. Смачного!