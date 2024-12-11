Оселедець по-селянськи: бюджетне закушування на святковий стіл

Якщо ви шукаєте недороге, але смачне закушування для вашого святкового столу, спробуйте приготувати цей рецепт.

Дуже смачна, корисна і ароматна страва, яка не потребує великої кількіості інгредієнтів. Вона точно стане окрасою вашого святкового столу.

Інгредієнти філе оселедця 2 шт. помідор 1-2 шт. ріпчаста цибуля 1/2 шт. чорний мелений перець за смаком олія 1 ч. ложка батон 1 шт.

Процес приготування:

Помідор нарізати маленькими кубиками, філе оселедця нарізати невеликими шматками. Цибулю подрібнити. В мисці змішати всі інгредієнти, посипати чорним меленим перцем. Додати олію і ще раз перемішати. Сковороду змастити і шматочки батона обсмажити до золотистої скоринки з обох боків. Викласти на шматочки салат з оселедця та помідорів.

За бажання ви можете прикрасити кожен шматок батона гірчицею в зернах і зеленню. Смачного!